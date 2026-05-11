CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BELÇİKA KRALİÇESİ MATHİLDE'Yİ KABUL ETTİ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Mathilde'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ekonomik Misyon' programı kapsamında Türkiye'ye gelen Belçika Kraliçesi Mathilde ile Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

