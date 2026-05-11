Haberler

Aziz Yıldırım'ın seçim hesabı askıya alındı

Aziz Yıldırım'ın seçim hesabı askıya alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım’ın seçim sürecinde kullanacağı X hesabı askıya alındı. Hesabın yoğun ve ani etkileşim nedeniyle kapatıldığı, yeniden aktif edilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

  • Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın seçim sürecinde kullanacağı X hesabı askıya alındı.
  • Hesabın askıya alınma gerekçesi kısa sürede oluşan yoğun ve ani etkileşim olarak belirtildi.
  • Hesabın yeniden aktif edilmesi için çalışma başlatıldığı ve kısa sürede erişime açılmasının beklendiği bildirildi.

Fenerbahçe’de yaklaşan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Başkan adayı Aziz Yıldırım’ın seçim sürecinde kullanacağı X hesabının askıya alındığı öğrenildi.

SEÇİM ÖNCESİ HESAP AKTİF EDİLMİŞTİ

Sarı-lacivertli camiada gözler 6-7 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurula çevrilmiş durumda. Başkanlık yarışında Hakan Safi ile karşı karşıya gelecek olan Aziz Yıldırım, seçim dönemindeki duyuru ve açıklamalarını yapmak için sosyal medya hesabını kısa süre önce aktif hale getirmişti.

X HESABI ASKIDA

Ancak Aziz Yıldırım’ın seçim çalışmaları için kullanacağı X hesabının askıya alındığı ortaya çıktı. Hesabın neden askıya alındığı merak konusu olurken, yetkililerin hesabın yeniden aktif edilmesi için çalışma başlattığı belirtildi.

GEREKÇE “YOĞUN ETKİLEŞİM”

Edinilen bilgilere göre hesabın askıya alınma nedeninin kısa süre içinde oluşan yoğun ve ani etkileşim olduğu ifade edildi. Hesabın kısa süre içerisinde yeniden erişime açılmasının beklendiği aktarıldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı

Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı da aynı ilimizde karantinada

Erdoğan talimatı verdi, 3 milyondan fazla kişiye para cezası geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, 3 milyon kişiye ceza geliyor
Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru

CHP'yi sarsacak ifade! Bomba iddiayı Muhittin Böcek doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mert Hakan'ın Fener kariyeri bitti

Fener kariyeri bitti!

Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Giderse yer yerinden oynar

Icardi'ye sürpriz talip! Giderse yer yerinden oynar
40 sene sonra gelen şampiyonluk! Son düdükle sahaya daldılar

Tam 40 sene sonra gelen şampiyonluk! Son düdükle sahaya daldılar

Ne olduysa o gece oldu! Galatasaray'ın kaderini değiştiren yemek

Ne olduysa o gece oldu! Milyonların kaderini değiştiren yemek
Mert Hakan'ın Fener kariyeri bitti

Fener kariyeri bitti!

Afyonkarahisar'da CHP'ye bir şok daha! Meclisteki çoğunluğu da kaybediyorlar

Afyonkarahisar'da Özel'e bir şok daha

Şampiyonluk maçına damga vuran hareket! Resmen gidişatı değiştirdi

Şampiyonluk maçının kaderini değiştiren hareket