Çuvalla para ayırdılar! Arsenal'den Barış Alper bombası

Arsenal’in, Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz transferi için 60 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi. İngiliz devinin milli futbolcu için ciddi hazırlık yaptığı öne sürüldü.

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz için Avrupa devlerinin ilgisi sürerken, İngiliz devi Arsenal hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı ekibin milli yıldızı için Premier League temsilcisinin rekor seviyede bir bonservis bedelini gözden çıkardığı öne sürüldü.

ARSENAL’DEN DEV HAMLE

Akşam’da yer alan habere göre Arsenal, Barış Alper Yılmaz transferi için yaklaşık 60 milyon euroyu gözden çıkardı. İngiliz ekibinin teknik heyetinin milli futbolcuyu uzun süredir takip ettiği ve transfer için ciddi bir hazırlık yaptığı belirtildi. Barış Alper’in çok yönlü oyun yapısı, fizik gücü ve hücumdaki etkili performansının Arsenal cephesinde büyük beğeni topladığı ifade edildi.

GALATASARAY’IN EN ÖNEMLİ KOZLARINDAN BİRİ

Son yıllarda Galatasaray’ın en istikrarlı isimlerinden biri haline gelen Barış Alper Yılmaz, özellikle büyük maçlardaki performansıyla dikkat çekiyor. Hem kanatta hem de ileri uçta görev yapabilen milli futbolcu, Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Sarı-kırmızılı yönetimin ise yıldız oyuncu için gelecek teklifleri dikkatle değerlendireceği konuşuluyor.

AVRUPA DEVLERİ TAKİPTE

Barış Alper Yılmaz’ın adı daha önce de birçok Avrupa kulübüyle anılmıştı. Arsenal’in yanı sıra İtalya ve Almanya’dan bazı kulüplerin de milli futbolcuyu izlediği öne sürülüyor.

Alper Kızıltepe
