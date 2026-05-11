Kutlamalara damga vurdu! Diagne'den geceyi sallayan hareket

Süper Lig’e yükselen Amedspor’un Diyarbakır’daki şampiyonluk kutlamalarında Mbaye Diagne sahneye çıkarak Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti. Coşkulu anlar taraftarlardan büyük alkış aldı.

Trendyol 1. Lig’de şampiyon olarak Süper Lig’e yükselen Amedspor, Diyarbakır’da düzenlenen görkemli organizasyonla tarihi başarısını kutladı. Nevruz Parkı’nda gerçekleştirilen kupa töreninde binlerce taraftar büyük coşku yaşadı.

DİAGNE SAHNEYE ÇIKTI, HALAY ÇEKTİ

Gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri takımın yıldız futbolcusu Mbaye Diagne oldu. Kutlamalar sırasında sahneye çıkan tecrübeli golcü, çalınan Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti.

Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Diagne’nin eğlenceli anları sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

NEVRUZ PARKI’NDA BÜYÜK COŞKU

Diyarbakır’daki Nevruz Parkı’nı dolduran binlerce Amedspor taraftarı, takımın Süper Lig başarısını marşlar ve tezahüratlarla kutladı. Futbolcular tek tek sahneye çağrılırken, şampiyonluk kupasının kaldırıldığı anlarda büyük sevinç yaşandı. Kulüp tarihinin en önemli başarılarından birine imza atan Amedspor, gelecek sezon ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Yorumlar (3)

Vedat Vermez:

Amedspor'un şampiyonluğunu kutlarım. Super lige renk geldi. Amedspor bir takımdan fazlasıdır. Yolu açık olsun.

Ali şahdan Ungan:

Ben kutlamıyorum ,aksine lige kaos gelecek zaten berbat lig idi leş oldu

Yorumcu Davut:

biz ağlarken keyfi yerinde olanların kutlanacak tek bir şeyi var, onu da zamanı gelince kutlarız.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

