Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi

Milyonlarca memur ve emeklinin temmuz ayında yapılacak maaş zammına kilitlendiği süreçte, Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu (HÜR-SEN) Genel Başkanı Levent Kuruoğlu’ndan dikkat çeken bir çıkış geldi. Kuruoğlu, yüksek enflasyon nedeniyle maaşların alım gücünü koruyamadığını belirterek enflasyon farkının aylık olarak maaşlara yansıtılması gerektiğini söyledi.

6 VERİDEN 4’Ü AÇIKLANDI

Memur ve emekli maaş zamlarının belirlenmesi için kritik öneme sahip enflasyon verilerinin dördüncüsü 4 Mayıs Pazartesi günü açıklandı. Böylece geriye mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamları kaldı. Temmuz ayında netleşecek zam oranları için beklenti sürerken, HÜR-SEN cephesinden yeni bir öneri geldi.

“ALIM GÜCÜ KORUNAMIYOR”

Yüksek enflasyon ortamında mevcut sistemin çalışanları korumakta yetersiz kaldığını ifade eden HÜR-SEN Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, enflasyon farkının belli dönemlerde maaşlara yansıtılmasının gelir kaybını önlemeye yetmediğini söyledi. Kuruoğlu açıklamasında, “Çalışanların alım gücünün korunması için enflasyon farkının aylık olarak maaşlara yansıtılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“KAMU ÇALIŞANLARI VE EMEKLİLER ALACAKLI DURUMA GELDİ”

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre konuşan Kuruoğlu, memur ve memur emeklilerinin yaşadığı gelir kaybına dikkat çekti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre nisan ayında aylık enflasyonun yüzde 4,18 olarak gerçekleştiğini belirten Kuruoğlu, yılın ilk dört ayındaki kümülatif enflasyonun yüzde 14,64’e ulaştığını söyledi. Yılbaşında memur ve emeklilere verilen yüzde 11’lik maaş artışının ilk dört ayda enflasyonun altında kaldığını belirten Kuruoğlu, “Kamu çalışanları ve emekliler alacaklı duruma geldi” dedi.

“YOKSULLUK SINIRI 112 BİN TL’Yİ AŞTI”

Refah payı düzenlemesinin zorunlu hale geldiğini ifade eden Kuruoğlu, özellikle sabit gelirli vatandaşların ciddi geçim sıkıntısı yaşadığını söyledi. Kuruoğlu, “Yoksulluk sınırı 112 bin TL’yi aştı. Bu seviyenin altında gelir elde eden kamu çalışanları ve emekliler ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor” ifadelerini kullandı.

Ekonomik veriler ile vatandaşın günlük yaşamı arasındaki farkın giderek büyüdüğünü söyleyen Kuruoğlu, kamu çalışanları ve emeklilerin ekonomik kayıplarını telafi edecek kalıcı adımlar atılması gerektiğini belirtti.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkından oluşuyor. Hükümet ile yetkili sendikalar arasında yapılan toplu sözleşmelerde zam oranı önceden belirleniyor. Ancak 6 aylık enflasyonun bu oranı aşması durumunda oluşan fark maaşlara ekleniyor. Böylece memur ve memur emeklileri hem toplu sözleşme zammı hem de enflasyon farkı alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise doğrudan 6 aylık TÜFE oranında zam yapılıyor. Maaş zamları ocak ve temmuz aylarında netleşirken, hesaplamalarda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE verileri esas alınıyor.

