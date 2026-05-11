Tayland'daki yarasalarda yeni bir koronavirüs varyantı keşfedildi
Dünya hantavirüsü konuşurken, Tayland’dan gelen yeni koronavirüs haberi dikkat çekti. Yarasalarda tespit edilen yeni virüsün insan hücreleriyle etkileşime girebildiği ancak Covid-19’a göre çok daha düşük bulaşıcılığa ve daha hafif etkilerine sahip olduğu açıklandı. Bilim insanları, mevcut aşıların etkili olmaya devam ettiğini belirtirken, büyük çaplı salgın riskinin düşük olduğunu ifade etti. Ancak uzmanlar virüsün yakından takip edileceğini vurguladı.
Tayland’da yarasalarda keşfedilen yeni koronavirüs türü dünya genelinde dikkat çekti. Bilim insanları, virüsün insan hücreleriyle etkileşime girebildiğini ancak Covid-19’a kıyasla çok daha düşük bulaşıcılığa ve daha hafif hastalık etkilerine sahip olduğunu açıkladı.
“BÜYÜK SALGIN RİSKİ DÜŞÜK”
Dış basında yer alan haberlere göre araştırmacılar, mevcut koronavirüs aşılarının yeni virüse karşı etkili olmayı sürdürebileceğini değerlendiriyor. Uzmanlar, şu aşamada geniş çaplı bir salgın riskinin düşük olduğunu belirtiyor.
Bilim insanları yine de virüsün insan hücreleriyle bağlantı kurabilme özelliği nedeniyle yakından takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.
YARASALAR YENİDEN GÜNDEMDE
Covid-19 pandemisinin ardından “yarasa” ve “koronavirüs” ifadelerinin yeniden aynı cümlede yer alması sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı yeni keşfin ardından olası pandemi senaryolarını tartışmaya başladı.
Araştırmacılar ise şu an için paniğe gerek olmadığını, virüsün Covid-19 kadar hızlı yayılan bir yapı göstermediğini ifade ediyor. Tayland’daki uzmanlar, yeni türün havadan bulaşma kapasitesinin oldukça sınırlı olduğuna dikkat çekiyor.
TAYLAND’DA VARYANT TAKİBİ SÜRÜYOR
Öte yandan Tayland’da son dönemde Covid-19’un farklı varyantlarıyla ilgili takip çalışmaları da hız kazandı. Sağlık yetkilileri, özellikle XFG ve XEC varyantlarının bulaşıcılığının arttığını ancak ağır hastalık riskinde belirgin artış görülmediğini açıkladı.
Bilim insanları, yarasalarda tespit edilen yeni virüsün mevcut varyantlardan farklı bir yapı taşıdığını ve uzun süreli gözlem altında tutulacağını belirtiyor.