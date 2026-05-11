Tayland'daki yarasalarda yeni bir koronavirüs varyantı keşfedildi

Dünya hantavirüsü konuşurken, Tayland’dan gelen yeni koronavirüs haberi dikkat çekti. Yarasalarda tespit edilen yeni virüsün insan hücreleriyle etkileşime girebildiği ancak Covid-19’a göre çok daha düşük bulaşıcılığa ve daha hafif etkilerine sahip olduğu açıklandı. Bilim insanları, mevcut aşıların etkili olmaya devam ettiğini belirtirken, büyük çaplı salgın riskinin düşük olduğunu ifade etti. Ancak uzmanlar virüsün yakından takip edileceğini vurguladı.

  • Tayland'daki yarasalarda yeni bir koronavirüs türü keşfedildi.
  • Yeni virüs insan hücreleriyle etkileşime girebiliyor ancak Covid-19'a göre daha düşük bulaşıcılığa ve daha hafif hastalık etkilerine sahip.
  • Mevcut koronavirüs aşılarının yeni virüse karşı etkili olabileceği ve geniş çaplı salgın riskinin düşük olduğu değerlendiriliyor.

Tayland’da yarasalarda keşfedilen yeni koronavirüs türü dünya genelinde dikkat çekti. Bilim insanları, virüsün insan hücreleriyle etkileşime girebildiğini ancak Covid-19’a kıyasla çok daha düşük bulaşıcılığa ve daha hafif hastalık etkilerine sahip olduğunu açıkladı.

“BÜYÜK SALGIN RİSKİ DÜŞÜK”

Dış basında yer alan haberlere göre araştırmacılar, mevcut koronavirüs aşılarının yeni virüse karşı etkili olmayı sürdürebileceğini değerlendiriyor. Uzmanlar, şu aşamada geniş çaplı bir salgın riskinin düşük olduğunu belirtiyor.

Bilim insanları yine de virüsün insan hücreleriyle bağlantı kurabilme özelliği nedeniyle yakından takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

YARASALAR YENİDEN GÜNDEMDE

Covid-19 pandemisinin ardından “yarasa” ve “koronavirüs” ifadelerinin yeniden aynı cümlede yer alması sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı yeni keşfin ardından olası pandemi senaryolarını tartışmaya başladı.

Araştırmacılar ise şu an için paniğe gerek olmadığını, virüsün Covid-19 kadar hızlı yayılan bir yapı göstermediğini ifade ediyor. Tayland’daki uzmanlar, yeni türün havadan bulaşma kapasitesinin oldukça sınırlı olduğuna dikkat çekiyor.

TAYLAND’DA VARYANT TAKİBİ SÜRÜYOR

Öte yandan Tayland’da son dönemde Covid-19’un farklı varyantlarıyla ilgili takip çalışmaları da hız kazandı. Sağlık yetkilileri, özellikle XFG ve XEC varyantlarının bulaşıcılığının arttığını ancak ağır hastalık riskinde belirgin artış görülmediğini açıkladı.

Bilim insanları, yarasalarda tespit edilen yeni virüsün mevcut varyantlardan farklı bir yapı taşıdığını ve uzun süreli gözlem altında tutulacağını belirtiyor.

Erdem Aksoy
