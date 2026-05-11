İsmi Fenerbahçe ile anılan Jorge Jesus'tan sarı-lacivertlileri heyecanlandıran sözler
Fenerbahçe ile adı yeniden anılan teknik direktör Jorge Jesus, Al Nassr'daki geleceğiyle ilgili konuşarak kendisine teklifler geldiğini ve sezon sonunda değerlendireceğini fade etti.
Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi teknik direktör gündemi hareketlenirken, Jorge Jesus iddiası dikkat çekti. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım’ın, daha önce Ali Koç döneminde sarı-lacivertli takımı çalıştıran Portekizli teknik adamı yeniden gündemine aldığı öne sürülmüştü.
JESUS'TAN GELECEĞİ HAKKINDA AÇIKLAMA
Portekizli teknik direktör Jose Jesus, Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Nassr'daki geleceğiyle ilgili konuşarak sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.
''TEKLİF ALDIM, DEĞERLENDİRECEĞİM''
Sezon sonunda Suudi ekibine veda edebileceğini ifade eden Jorge Jesus, "Al Nassr ile sezon başı 1 yıllık sözleşme imzalamıştım. Sezon sonu sözleşmemi yenilemeyebilirim. Ayrıca kulübün de beni istememe ihtimali var. Birçok kulüpten teklif aldım. Sezon sonu değerlendireceğim." dedi.
İKİ MAÇINI KAZANIRSA ŞAMPİYON
Suudi Arabistan Ligi'nde lider olan Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Nassr, kalan 2 maçını kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek.