Haberler

İsmi Fenerbahçe ile anılan Jorge Jesus'tan sarı-lacivertlileri heyecanlandıran sözler

İsmi Fenerbahçe ile anılan Jorge Jesus'tan sarı-lacivertlileri heyecanlandıran sözler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe ile adı yeniden anılan teknik direktör Jorge Jesus, Al Nassr'daki geleceğiyle ilgili konuşarak kendisine teklifler geldiğini ve sezon sonunda değerlendireceğini fade etti.

Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi teknik direktör gündemi hareketlenirken, Jorge Jesus iddiası dikkat çekti. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım’ın, daha önce Ali Koç döneminde sarı-lacivertli takımı çalıştıran Portekizli teknik adamı yeniden gündemine aldığı öne sürülmüştü. 

JESUS'TAN GELECEĞİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Portekizli teknik direktör Jose Jesus, Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Nassr'daki geleceğiyle ilgili konuşarak sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. 

''TEKLİF ALDIM, DEĞERLENDİRECEĞİM''

Sezon sonunda Suudi ekibine veda edebileceğini ifade eden Jorge Jesus, "Al Nassr ile sezon başı 1 yıllık sözleşme imzalamıştım. Sezon sonu sözleşmemi yenilemeyebilirim. Ayrıca kulübün de beni istememe ihtimali var. Birçok kulüpten teklif aldım. Sezon sonu değerlendireceğim." dedi.

İKİ MAÇINI KAZANIRSA ŞAMPİYON

Suudi Arabistan Ligi'nde lider olan Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Nassr, kalan 2 maçını kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu

Virüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Trump: Hürmüz'de Özgürlük Projesi'ni yeniden başlatmayı düşünüyorum

Trump sinyali verdi! Operasyon yeniden başlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Sezercik' rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde

O artık tanınmaz halde
7 yıl sonra yeniden çağladı

Mest eden görüntüler! 7 yıl sonra yeniden çağladı
Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor
Beşiktaşlı futbolcu Uduokhai ülkesine döndü! Ligin son maçında yok

Beşiktaşlı futbolcu ülkesine döndü! Belki de son kez forma giydi

'Sezercik' rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde

O artık tanınmaz halde
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti

CHP'de beklenen son: Güle güle

Amanda Cerny, son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı

Son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı