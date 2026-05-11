Haberler

Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme

Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'taki okul saldırganının kamuda öğretmen olarak çalışan tutuklu annesinin saldırıdan sonra emekli olmak için başvuruda bulunduğu öğrenilirken emniyet müdürü babasının bütün özlük haklarının elinden alındığı ortaya çıktı. Öte yandan okul saldırısı ile ilgili olarak Meclis'te kurulan araştırma komisyonun bu hafta Kahramanmaraş'a gelmesi ve incelemelerde bulunması da bekleniyor.

  • Kahramanmaraş'taki okul saldırısının faili İsa Aras Mersinli'nin annesi Pınar Peyman Mersinli, tutuklu olmasına rağmen özlük haklarını koruyarak kendi talebiyle emeklilik başvurusu yaptı.
  • Failin babası 1. Sınıf Emniyet Müdürü Uğur Mersinli'nin tüm özlük hakları sonlandırıldı.
  • TBMM araştırma komisyonu, bu hafta Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunacak.

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen, 9 öğrencinin yanı sıra 1 öğretmenin hayatını kaybettiği, saldırganın da öldüğü saldırının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde kurulan araştırma komisyonu hazırlıklarını sürdürüyor.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Meclis bünyesindeki komisyon çalışmalarını sürdürürken olayla ilgili yürütülen soruşturmada failin ailesine yönelik yeni detaylar da ortaya çıktı.

Soruşturmanın ilk aşamalarında tutuklanarak cezaevine gönderilen saldırgan İsa Aras Mersinli'nin annesi Pınar Peyman Mersinli ve babası Uğur Mersinli'ye yönelik adli süreç devam ediyor.

ANNESİ EMEKLİLİK TALEBİNDE VURULMUŞ

Bu süreçte tutuklanan ve kamuda öğretmen olan anne Pınar Peyman Mersinli'nin herhangi bir özlük hakkı kaybı yaşamadığı, kendi talebi doğrultusunda emeklilik için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

BABASININ ÖZLÜK HAKLARI ELİNDEN ALINMIŞ

Ayrıca saldırganın tutuklanan 1. Sınıf Emniyet Müdürü babası Uğur Mersinli'nin de tüm özlük haklarının sonlandırıldığı ortaya çıktı.

KOMİSYON KAHRAMANMARAŞ'A GELECEK

Öte yandan Meclis komisyonunun Kahramanmaraş ayağından sorumlu olacak AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ve beraberindeki milletvekili heyetinin bu hafta içerisinde Kahramanmaraş'a gelerek incelemelerde bulunacağı öğrenildi. Heyetin kentte gerçekleştireceği temaslarda olayın yaşandığı okul çevresinde inceleme yapması, ilgili kurum temsilcileriyle görüşmesi ve süreçle ilgili bilgi alması bekleniyor. Komisyon sonucu hazırlanacak raporla kamuoyunun bilgilendirilip, eğitim kurumlarındaki güvenlik politikalarına katkı sunması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu

Virüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Trump: Hürmüz'de Özgürlük Projesi'ni yeniden başlatmayı düşünüyorum

Trump sinyali verdi! Operasyon yeniden başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur

Kürsüden çağrı yaptı: Bu ayıbı gidermek Türk siyasetinin borcudur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amanda Cerny, son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı

Son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı
'Sezercik' rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde

O artık tanınmaz halde
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti

CHP'de beklenen son: Güle güle

7 yıl sonra yeniden çağladı

Mest eden görüntüler! 7 yıl sonra yeniden çağladı
Amanda Cerny, son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı

Son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı
Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor: Evinizi boşaltmak zorunda kalabilirsiniz

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor! Sakın bunu yapmayın
Fenerbahçe'den Oblak sürprizi

Kaleye getirecekleri isim şampiyon yapar