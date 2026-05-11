Acun Ilıcalı'nın kader gecesi! En büyük hayaline son bir adım kaldı

İngiltere Championship play-off heyecanında kritik gece geldi çattı. İlk maçta golsüz eşitlikle ayrılan Hull City, Premier League hayalini sürdürebilmek için bu kez deplasmanda Millwall karşısına çıkacak.

İLK MAÇTA DENGE BOZULMADI

Sergej Jakirovic yönetimindeki Hull City, ilk karşılaşmada Millwall ile 0-0 berabere kalmıştı. Rövanş öncesinde avantaj sağlayamayan İngiliz ekibi, deplasmanda kazanarak finale yükselmenin hesaplarını yapıyor. Karşılaşma öncesinde gözler iki takımın da sahaya çıkaracağı ilk 11’lere çevrildi.

ACUN ILICALI’NIN TAKIMINDA HEDEF PREMİER LEAGUE

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’de hedef Premier League’e bir adım daha yaklaşmak. Sezon boyunca inişli çıkışlı bir performans sergileyen “Kaplanlar”, sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak. Hull City’nin finale yükselmesi halinde Premier League yolunda son bir engeli kalacak.

MAÇ BU AKŞAM

Millwall ile Hull City arasındaki play-off rövanş mücadelesi bu akşam Türkiye saatiyle 22.00’de oynanacak. Kritik karşılaşma TV8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak.