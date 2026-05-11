Haberler

Acun Ilıcalı'nın kader gecesi! En büyük hayaline son bir adım kaldı

Acun Ilıcalı'nın kader gecesi! En büyük hayaline son bir adım kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hull City, Championship play-off rövanş maçında bu akşam Millwall deplasmanına çıkacak. İlk maçın 0-0 bitmesinin ardından Acun Ilıcalı’nın ekibi, Premier League hayalini sürdürmek için final bileti arayacak.

  • Hull City, Millwall ile play-off rövanşında karşılaşacak.
  • İlk maç 0-0 berabere sonuçlandı.
  • Maç bu akşam TSİ 22.00'de TV8,5'te yayınlanacak.

İngiltere Championship play-off heyecanında kritik gece geldi çattı. İlk maçta golsüz eşitlikle ayrılan Hull City, Premier League hayalini sürdürebilmek için bu kez deplasmanda Millwall karşısına çıkacak.

İLK MAÇTA DENGE BOZULMADI

Sergej Jakirovic yönetimindeki Hull City, ilk karşılaşmada Millwall ile 0-0 berabere kalmıştı. Rövanş öncesinde avantaj sağlayamayan İngiliz ekibi, deplasmanda kazanarak finale yükselmenin hesaplarını yapıyor. Karşılaşma öncesinde gözler iki takımın da sahaya çıkaracağı ilk 11’lere çevrildi.

ACUN ILICALI’NIN TAKIMINDA HEDEF PREMİER LEAGUE

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’de hedef Premier League’e bir adım daha yaklaşmak. Sezon boyunca inişli çıkışlı bir performans sergileyen “Kaplanlar”, sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak. Hull City’nin finale yükselmesi halinde Premier League yolunda son bir engeli kalacak.

MAÇ BU AKŞAM

Millwall ile Hull City arasındaki play-off rövanş mücadelesi bu akşam Türkiye saatiyle 22.00’de oynanacak. Kritik karşılaşma TV8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi

Son hamlesiyle AK Parti saflarına geçeceği kesinleşti

Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı

Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı da aynı ilimizde karantinada

Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru

CHP'yi sarsacak ifade! Bomba iddiayı Muhittin Böcek doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu! Dünya devleri kapıda

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu! Dünya devleri kapıda
Kabus hortladı! Madımak topladıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti

Kabus hortladı! Madımak topladıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti
Engin Polat'ın 3 dakika içerisinde sildiği paylaşım: Masanın üzerindeki detay bomba

Masanın üzerindeki detay bomba! Fark edip hemen sildi ama...

Dünyaca ünlü şarkıcının Lamine Yamal’a attığı bakışlar maçın bile önüne geçti

Attığı bakışlar maçın bile önüne geçti
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu! Dünya devleri kapıda

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu! Dünya devleri kapıda
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi'ni kabul etti

14 yıl sonra bir ilk! Kraliçe İstanbul'da
İsrail'in Irak'taki gizli üssünü ifşa eden çoban öldürüldü

Esrarengiz infaz! İfşa ettiği gizli bilgi çobanın sonu oldu