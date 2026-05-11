Ahmed Kutucu Galatasaray'dan gidiyor! İsteyen isme "Hayır" diyemedi

Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk’in, Galatasaray’da beklentilerin altında kalan Ahmed Kutucu ile ilgilendiği iddia edildi. Arda Turan’ın eski öğrencisini yeniden kadrosunda görmek istediği öne sürüldü.

Galatasaray’da geleceği belirsizliğini koruyan Ahmed Kutucu’ya sürpriz bir talip çıktı. Ukrayna basınında yer alan haberlere göre Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, sarı-kırmızılı futbolcuyu transfer listesine aldı.

ARDA TURAN DAHA ÖNCE DE İSTEMİŞTİ

Haberde, Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’e imza attığı dönemde de Ahmed Kutucu’yu kadrosunda görmek istediği ancak transferin gerçekleşmediği belirtildi. Genç teknik adamın, eski öğrencisini uzun süredir yakından takip ettiği ifade edildi.

Ahmed Kutucu, Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor’da gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve ardından Galatasaray’a transfer olmuştu.

GALATASARAY’DA BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Galatasaray’ın 2024-2025 sezonunun ara transfer döneminde yaklaşık 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Ahmed Kutucu, sarı-kırmızılı takımda beklenen çıkışı yapamadı.

Adı son dönemde sık sık ayrılık iddialarıyla anılan 26 yaşındaki futbolcunun, yaz transfer döneminde takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 17 maçta görev alan Ahmed Kutucu, sahada yalnızca 488 dakika süre alabildi. Milli futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Alper Kızıltepe
