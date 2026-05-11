Haberler

Beşiktaşlı futbolcu Uduokhai ülkesine döndü! Ligin son maçında yok

Beşiktaşlı futbolcu Uduokhai ülkesine döndü! Ligin son maçında yok
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynadığı maçta forma giyemeyen Felix Uduokhai, ülkesi Almanya'ya döndü. Eşinin doğumu sebebiyle teknik heyetten izin alan deneyimli stoper, son maçta da takımını yalnız bırakacak.

Beşiktaş’ın sezon başında 5 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı ve savunmadaki performansıyla takdir toplayan Felix Uduokhai, ligdeki Trabzonspor maçında forma giyememişti. 

EŞİNİN DOĞUMU NEDENİYLE ÜLKESİNE GİTTİ 

Tecrübeli stoperin takımdan ayrı kalma sebebinin tamamen ailevi olduğu öğrenildi. Eşinin doğum yapacak olması nedeniyle teknik heyet ve yönetimle görüşen Uduokhai, bu özel gününde ailesinin yanında olmak için özel izin aldı. 28 yaşındaki deneyimli oyuncu, ülkesine Almanya'ya geri döndü. 

RİZESPOR MAÇINDA OLMAYACAK

Trabzonspor karşısında sahada yer alamayan yıldız futbolcunun, Beşiktaş’ın oynayacağı son maçta olan Çaykur Rizespor mücadelesinde de görev yapamayacağı kesinleşti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın savunma hattındaki bu eksikliği hangi isimle dolduracağı ise merak konusu.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Uduokhai, 1 golün asistini yapmayı başardı. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu

Virüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Trump: Hürmüz'de Özgürlük Projesi'ni yeniden başlatmayı düşünüyorum

Trump sinyali verdi! Operasyon yeniden başlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amanda Cerny, son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı

Son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı
'Sezercik' rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde

O artık tanınmaz halde
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti

CHP'de beklenen son: Güle güle

7 yıl sonra yeniden çağladı

Mest eden görüntüler! 7 yıl sonra yeniden çağladı
Amanda Cerny, son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı

Son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı
Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor: Evinizi boşaltmak zorunda kalabilirsiniz

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor! Sakın bunu yapmayın
Fenerbahçe'den Oblak sürprizi

Kaleye getirecekleri isim şampiyon yapar