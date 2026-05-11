ABD'de yük treninin vagonunda 6 kişinin cansız bedeni bulundu

ABD’nin Teksas eyaletindeki Laredo kentinde bir yük treninin vagonunda 6 kişinin cansız bedeni bulundu. Meksika sınırına yakın bölgede yaşanan olay sonrası soruşturma başlatıldı. Yetkililer, aşırı sıcak hava koşulları ve insan kaçakçılığı ihtimali üzerinde duruyor. Union Pacific şirketi ise olay nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını ve soruşturmaya destek verdiklerini açıkladı.

  • Teksas'ın Laredo kentinde bir yük treninin vagonunda 6 kişinin cansız bedeni bulundu.
  • Olayın insan kaçakçılığıyla bağlantılı olabileceği ve aşırı sıcaklığın (36°C) etkili olduğu belirtildi.
  • 2022'de Teksas'ta havasız bir tır dorsesinde 53 göçmen ölü bulunmuştu.

ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Laredo kentinde bir yük treninin vagonunda 6 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay, Meksika sınırına yakın bir Union Pacific tren sahasında meydana geldi.

Yetkililer, cesetlerin bir yük vagonunun içinde bulunduğunu ve olay yerine polis ile sağlık ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı. İlk incelemelerde hayatta kalan kimsenin olmadığı belirtildi.

AŞIRI SICAKLIK ŞÜPHESİ

Yetkililer ölüm nedeninin henüz netleşmediğini duyururken, bölgede hava sıcaklığının 97 Fahrenheit dereceye (yaklaşık 36 derece) ulaştığı bildirildi. Olayın insan kaçakçılığıyla bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Union Pacific şirketi yaptığı açıklamada, “Bu olaydan dolayı büyük üzüntü duyuyoruz ve soruşturmada kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE BENZER OLAYLAR YAŞANMIŞTI

Laredo ve çevresinde geçmiş yıllarda da göçmen kaçakçılığıyla bağlantılı benzer facialar yaşanmıştı. 2022’de Teksas’ta havasız bir tır dorsesinde 53 göçmen ölü bulunmuş, 2024’te ise kilitli bir tren bölümünde mahsur kalan 23 göçmen son anda kurtarılmıştı.

Erdem Aksoy
Yorumlar (1)

Haber Yorumları

haber yaptınız barı bır arastırın oraya da bır el atın.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

