Camilere domuz eti gönderen şahsa 15 ay hapis cezası
Singapur’da 62 yaşındaki Bill Tan Keng Hwee, camilere domuz eti gönderdiği gerekçesiyle 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. İş sözleşmesinin yenilenmemesine öfkelenen sanığın, sorumlu tuttuğu kadını zor durumda bırakmak için 7 camiye domuz eti ve hakaret içeren notlar gönderdiği belirtildi.
Mahkeme, sanığın dini duyguları hedef alan eylemlerinin toplum düzenini tehdit ettiğine hükmetti.
İŞTEN ÇIKARILINCA PLANI HAYATA GEÇİRDİ
Mahkeme belgelerine göre Tan, çalıştığı yerdeki sözleşmesinin yenilenmemesine öfkelendi. Kararın arkasında bir kadın çalışanın olduğunu düşünen sanık, intikam planı hazırladı. Tan’ın, domuz eti dilimlerini ve kadına ait bilgileri zarflara koyarak farklı camilere gönderdiği belirtildi.
“HELAL DOMUZ” NOTU KOYDU
Sanığın zarfların içine “halal babi chop” ifadelerinin yer aldığı notlar da eklediği aktarıldı. Domuz etinin Müslümanlar için hassas bir konu olduğunu bildiği halde bu yöntemi seçtiği ifade edildi. Zarflar 15 Eylül 2025’te postayla 7 farklı camiye gönderildi. Cami görevlileri birkaç gün sonra zarfları fark ederek polise haber verdi.
MAHKEMEDEN SERT MESAJ
Savcılık, sanığın dini değerleri “silah olarak kullandığını” savundu. Mahkeme ise olayın “hesaplanmış, son derece saldırgan ve kışkırtıcı” olduğunu belirtti. Hakim, Singapur’daki dini ve etnik uyumun toplum düzeninin temelini oluşturduğunu vurgulayarak, bu tür eylemlere karşı sert şekilde karşılık verilmesi gerektiğini söyledi.