Macron çileden çıktı, Kenya'da protokolü bozup sahneye atladı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kenya’daki “Africa Forward” zirvesinde konuşmacıları dinlemeyen katılımcılara sert tepki gösterdi. Sahneye çıkan Macron, “Bu tam bir saygısızlık” diyerek salona çıkıştı.
DAYANAMAYIP SAHNEYE ATLADI
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kenya’da düzenlenen “Africa Forward” zirvesinde beklenmedik bir çıkış yaptı. Salondaki katılımcıların konuşmalar sırasında kendi aralarında sohbet etmeye devam etmesi Macron’u kızdırdı. Konuşmacılara yeterince dikkat gösterilmediğini düşünen Macron, protokolü bozarak doğrudan sahneye çıktı.
MİKROFONU ELİNE ALIP TEPKİ GÖSTERDİ
Salondaki gürültü nedeniyle sinirlendiği görülen Macron, mikrofonu eline alarak katılımcılara sert sözlerle yüklendi.
Fransa Cumhurbaşkanı, “Bu tam bir saygısızlık. Başka biri hakkında konuşmak istiyorsanız, dışarı çıkın” ifadelerini kullandı.
SALONDA ŞAŞKINLIK YAŞANDI
Macron’un ani çıkışı salonda kısa süreli şaşkınlık yarattı. Katılımcılar sessizliğe bu tepkiye alışla karşılık verirken sunucu Macron'a teşekkür etti.