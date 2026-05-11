Macron çileden çıktı, Kenya'da protokolü bozup sahneye atladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kenya’daki “Africa Forward” zirvesinde konuşmacıları dinlemeyen katılımcılara sert tepki gösterdi. Sahneye çıkan Macron, “Bu tam bir saygısızlık” diyerek salona çıkıştı.

DAYANAMAYIP SAHNEYE ATLADI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kenya’da düzenlenen “Africa Forward” zirvesinde beklenmedik bir çıkış yaptı. Salondaki katılımcıların konuşmalar sırasında kendi aralarında sohbet etmeye devam etmesi Macron’u kızdırdı. Konuşmacılara yeterince dikkat gösterilmediğini düşünen Macron, protokolü bozarak doğrudan sahneye çıktı.

MİKROFONU ELİNE ALIP TEPKİ GÖSTERDİ

Salondaki gürültü nedeniyle sinirlendiği görülen Macron, mikrofonu eline alarak katılımcılara sert sözlerle yüklendi.

Fransa Cumhurbaşkanı, “Bu tam bir saygısızlık. Başka biri hakkında konuşmak istiyorsanız, dışarı çıkın” ifadelerini kullandı.

SALONDA ŞAŞKINLIK YAŞANDI

Macron’un ani çıkışı salonda kısa süreli şaşkınlık yarattı. Katılımcılar sessizliğe bu tepkiye alışla karşılık verirken sunucu Macron'a teşekkür etti.

Abdullah Karlıdağ
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

