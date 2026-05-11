Simpsonlar hantavirüsü de bildi! 14 yıl önce yayınlanan bölüm gündem oldu

MV Hondius kruvaziyer gemisinde ortaya çıkan hantavirüs salgını sonrası sosyal medyada yeni bir “Simpsonlar kehaneti” tartışması başladı. İnternet kullanıcıları, dizinin 2012 yapımı “A Totally Fun Thing Bart Will Never Do Again” bölümünde yer alan cruise gemisi salgını senaryosunun gerçek olaylarla benzerlik taşıdığını öne sürdü.

GEMİDE VİRÜS PANİĞİ YAŞANMIŞTI

Dış basında yer alan haberlere göre MV Hondius gemisinde görülen hantavirüs salgınında şu ana kadar çok sayıda kişi enfekte oldu, 3 kişi hayatını kaybetti. Yolcuların bir kısmı karantinaya alınırken, ABD ve Avrupa ülkeleri özel sağlık önlemleri uygulamaya başladı.

“SİMPSONLAR YİNE Mİ BİLDİ?” TARTIŞMASI

Sosyal medyada gündem olan Simpsonlar bölümünde Bart Simpson’ın, yolcuların gemiyi terk etmesini önlemek için ölümcül bir virüs hakkında sahte haber yaydığı ve ardından gemide büyük panik çıktığı görülüyor.

İnternet kullanıcıları ise bölümdeki detaylarla gerçek olay arasında bağlantı kurmaya başladı. Özellikle “23 enfekte kişi”, “23 kromozom çifti”, “23. sezon” ve “19. bölüm” gibi sayı benzerlikleri komplo teorilerini yeniden alevlendirdi.

VİDEOLAR MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, Simpsonlar sahneleri ile MV Hondius salgınına ait görüntüler yan yana getirildi. Görüntüler kısa sürede milyonlarca kez izlenirken, bazı kullanıcılar bunu “ürkütücü tesadüf” olarak yorumladı.

Uzmanlar ise Simpsonlar dizisinin yıllardır güncel olaylara benzer senaryolar üretmesinin, popüler kültür ve toplumsal korkuların bir yansıması olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Haberler.com