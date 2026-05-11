El Clasico'da Real Madrid'i deviren Barcelona, La Liga'da 29. kez şampiyon

La Liga'nın 35. haftasında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan El Clasico'yu Barcelona, 2-0 kazanarak ligde mutlu sona ulaştı.

BARCELONA YILDIZLARIYLA GÜLDÜ

Barcelona'ya şampiyonluğu getiren golleri 6. dakikada serbest vuruştan Marcus Rashford, 18. dakikada Ferran Torres kaydetti. Rashford, Lionel Messi'den (Ekim 2012) bu yana Real Madrid'e karşı serbest vuruşu golü atan ilk Barcelona oyuncusu oldu. Real Madrid'de Jude Bellingham'ın 63. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal oldu. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı.

ARDA GÜLER FORMA GİYMEDİ

Konuk ekip Real Madrid'de sakatlığı bulunan ve sezonu kapatan milli futbolcumuz Arda Güler, zorlu maçta forma giyemedi.

29. KEZ ŞAMPİYON!

Bu sonuçla birlikte puanını 91 yapan Barcelona, bitime 3 maç kala şampiyonluğunu ilan etti. Katalan devi, ligde 29. kez kupayı müzesine götürmeye hak kazandı.