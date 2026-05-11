Uyku tutmadı, 13 kişinin hayatını kurtardı

Adana'da elektrik kablolarından çıktığı öne sürülen yangında 3 konteyner ile 4 çadır kül oldu. Çadırlarda ve konteynerlerde yaşayan 13 kişi, ilaç kullandığı için uyuyamayan annenin yangını fark etmesi üzerine son anda kurtuldu.

  • Adana'da elektrik tellerinden çıkan kıvılcım yangınında 4 çadır ve 3 konteyner kül oldu.
  • İlaç kullandığı için uyuyamayan anne Zehra Taş, yangını fark ederek içerideki 13 kişiyi kurtardı.
  • Yangında can kaybı yaşanmadı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adana’da çıkan yangında 4 çadır ile 3 konteyner kül oldu. Gece yarısı çıkan yangında içeride uyuyan 13 kişi, ilaç kullandığı için uyuyamayan annenin alevleri fark etmesi sayesinde son anda kurtuldu.

YANGIN GECE YARISI ÇIKTI

Yangın, Adana’nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Çaputçu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar önce çadırda yangına neden oldu.

Kısa sürede büyüyen alevler, yan tarafta bulunan konteynerlere de sıçradı. Gece yarısı çıkan yangında 4 çadır ile 3 konteyner tamamen kullanılamaz hale geldi.

13 KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Yangın sırasında bölgede yaşayan 13 kişinin faciadan son anda kurtulduğu öğrenildi. Rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullandığı ve bu yüzden uyuyamadığı belirtilen anne Zehra Taş, duyduğu ses üzerine dışarı çıktı.

Alevleri fark eden anne Taş, çevredekilere bağırarak haber verdi ve içeride uyuyan aile bireylerinin dışarı çıkmasını sağladı.

“ANNEM UYANIK OLMASAYDI HEPİMİZ GİDERDİK”

Yangında tüm eşyalarının yandığını söyleyen İsmail Taş, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Taş, “Elektrik kablolarından kıvılcım çıkması sonucu çadırlarımız yandı. Daha sonra yan tarafta bulunan konteynerler de yandı. Olay gece 12 civarında oldu. Ben uyuyordum, annem uyandırdı. Annem de uykuda olsaydı hepimiz giderdik. Annem ilaç kullandığı için geceleri uyuyamıyor. Her şeyde bir hayır var diyorum. Annemiz sayesinde hayatta kaldık” dedi.

“BEN UYANIK OLMASAYDIM HEPSİ GİDİYORDU”

Alevleri ilk fark eden anne Zehra Taş ise yaşadığı korkuyu şu sözlerle anlattı:

“Yangın çıktı, hiçbir şeyimiz kalmadı. İlaçlarımı içtim, uyumaya çalışıyordum. Bir ses duydum, baktığımda yangın çıkmıştı. Hepsi içerideydi. Ben uyanık olmasaydım hepsi gidiyordu.”

İNCELEME BAŞLATILDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
