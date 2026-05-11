İnfial yaratan görüntü! Çin'de trafik kazalarıyla ilgili korkunç iddia yeniden gündemde

Çin’de trafik kazalarıyla ilgili korkunç bir iddia yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası bazı sürücülerin, ömür boyu tedavi masrafı ödememek için yaralı kurbanları kasten öldürdüğü öne sürüldü. Dış basında, geçmişte büyük tepki çeken “Yue Yue” vakası yeniden hatırlatılırken, uzmanlar tazminat sisteminin yıllardır tartışma konusu olduğunu belirtiyor. Yetkililer ise her olayın bu iddiaları doğrulamadığını vurguluyor.

Çin’de trafik kazalarıyla ilgili yıllardır tartışılan korkunç iddia sosyal medyada yeniden gündem oldu. İddiaya göre bazı sürücüler, yaralı bir kazazedenin uzun süreli tedavi masraflarını karşılamak yerine tek seferlik tazminat ödemeyi daha “ucuz” gördükleri için kurbanlarını kasten ezerek öldürüyor.

VİDEODAKİ GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada yayılan ve dış basında da paylaşılan görüntülerde, bir aracın yerde yatan motosiklet sürücüsünün üzerinden geçtiği anlar yer aldı. Görüntüler kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

Olayın ardından sosyal medya kullanıcıları, Çin’de geçmişte tartışma yaratan “ölüm tazminatı tedavi masrafından daha ucuz” iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

“YUE YUE” VAKASI YILLARDIR TARTIŞILIYOR

Dış basında, özellikle 2011’de küçük kız çocuğu Wang Yue’nin ezildikten sonra yardım alamadan hayatını kaybettiği olayın ardından benzer iddiaların sık sık gündeme geldiği hatırlatıldı.

Bazı hukuk uzmanları, geçmişte Çin’de tazminat sistemindeki boşlukların sürücüleri kötü niyetli davranışlara teşvik ettiği yönünde tartışmalar yaşandığını belirtiyor.

RESMİ MAKAMLARDAN KESİN DOĞRULAMA YOK

Öte yandan sosyal medyada yayılan her görüntünün bu iddiaları kanıtlamadığı, bazı videoların bağlamından koparılarak paylaşıldığı da vurgulanıyor.

Yetkililer, olaylarla ilgili soruşturmaların sürdüğünü belirtirken, “yaralıyı bilerek öldürme” iddialarının her vaka için resmi olarak doğrulanmadığı ifade ediliyor.

