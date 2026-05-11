Fenerbahçe'de büyük kriz! Tam 8 ismin bileti kesildi

Şampiyonluk hasretini bir sezon daha sona erdiremeyen Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi kadro yapılanması başladı. Sarı-lacivertli ekipte değişecek yabancı oyuncu kuralı nedeniyle geniş çaplı bir operasyon planlanırken, birçok futbolcuyla yolların ayrılması bekleniyor.

YABANCI KONTENJANI İÇİN TEMİZLİK BAŞLIYOR

Yeni sezonda uygulanacak yabancı kontenjanı nedeniyle kadrosunda yer açmak isteyen Fenerbahçe’nin önemli değişikliklere hazırlandığı öğrenildi. Başkanlık seçiminin ardından teknik direktörünü belirlemeyi planlayan sarı-lacivertli kulüp, transfer çalışmalarını da yeni teknik ekiple birlikte yürütecek. Fenerbahçe’nin özellikle Şampiyonlar Ligi ön eleme süreci öncesinde kadroyu büyük ölçüde şekillendirmek istediği belirtildi.

KİRALIK OYUNCULARA VEDA

Sarı-lacivertlilerde kiralık olarak forma giyen Edson Alvarez ile yolların ayrılacağı öğrenildi. Ayrıca farklı kulüplerde kiralık olarak bulunan birçok oyuncunun da yeni sezon planlamasında yer almadığı ifade edildi. Fenerbahçe’nin Omar Fayed, Becao, Diego Carlos, Livakovic, Mimovic ve Amrabat’ı kadroda düşünmediği öne sürüldü.

DIEGO CARLOS VE AMRABAT’A TEKLİF VAR

İtalyan ekibi Como’nun Diego Carlos’un bonservisini almak istediği belirtilirken, Amrabat için de çeşitli kulüplerin devrede olduğu aktarıldı. Diğer oyuncularla ilgili kararın ise başkanlık seçiminin ardından netleşmesi bekleniyor.

EDERSON GÖZDEN ÇIKARILDI

Öte yandan Fenerbahçe’nin Ederson ile de yollarını ayırmayı planladığı iddia edildi. Oosterwolde, Brown, Fred ve Nene için gelen tekliflerin de değerlendirileceği öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetimin, hem yabancı kontenjanını rahatlatmak hem de yeni transferler için bütçe oluşturmak istediği belirtiliyor.