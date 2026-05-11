Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı

Arjantin çıkışlı kruvaziyer gemisinde ortaya çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Hantavirüs vakalarında yeni bir gelişme yaşandı. Gemideki 3 Türk vatandaşı gece saatlerinde İstanbul'a getirildi. Sağlık Bakanlığı'nın titizlikle yürüttüğü operasyon sonucunda yurda giriş yapan vatandaşlar, evlerinde sıkı gözetim altında tutulmak üzere karantinaya alındı.

  • Arjantin çıkışlı bir kruvaziyer gemisinde Hantavirüs salgını çıktı ve 3 kişi hayatını kaybetti.
  • Gemide bulunan 3 Türk vatandaşı İstanbul'a getirilerek evlerinde karantinaya alındı.
  • Karantinaya alınan Türk vatandaşlarında henüz herhangi bir hastalık belirtisi bulunmuyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI OPERASYONU YÜRÜTTÜ

Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz cumartesi akşamı yaptığı bilgilendirmede gemide bulunan 3 Türk vatandaşının Türkiye’ye getirileceğini ve karantina altına alınacağını açıklamıştı. Açıklamanın ardından söz konusu vatandaşlar gece saatlerinde İstanbul’a ulaştı. Türkiye’ye giriş yapan vatandaşların karantina süreçlerinin resmen başladığı öğrenildi.

EVLERİNDE GÖZETİM ALTINDA TUTULACAKLAR

Bakanlığın yürüttüğü operasyon kapsamında yurda getirilen vatandaşların, evlerinde sıkı gözetim altında tutulacağı belirtildi. Yetkililer, tedbir amaçlı uygulanan karantina sürecinin yakından takip edildiğini ifade etti.

ŞU AN İÇİN HERHANGİ BİR BELİRTİ YOK

Öte yandan Türk vatandaşlarında şu an için herhangi bir hastalık belirtisinin bulunmadığı öğrenildi. Ancak gemide enfekte kişilerle temas etmiş olabilecekleri ya da bulaş riski taşıyan gıdaları tüketmiş olabilecekleri ihtimali nedeniyle karantina uygulandığı belirtildi.

GEMİDEKİ İKİ KİŞİNİN TESTİ POZİTİF 

Öte yandan Hantavirüs vakalarının tespit edildiği "MV Hondius" yolcu gemisinde bulunan Fransa ve ABD vatandaşı iki kişinin testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (8)

Haber YorumlarıDüşünür:

Tiyatro

Yorum Beğen5


Haber Yorumlarısansasyonel:

ruhiciğime ne oldu düğünlerde falan geziyordu ????

Yorum Beğen5


Haber YorumlarıŞahin Yılmaz:

sıkı tutun bi yayılırsa önlem alınmaz

Yorum Beğen3


Haber YorumlarıHasan Turk:

Gozunuz aydin basina malzeme cikti

Yorum Beğen3


Haber YorumlarıMakarakukara Kakarakikiri:

Ruhi çenetin gemiden inip istanbula düğüne gitmesi tesadüfüyle en ufak bir bağlantısı yoktur

Yorum Beğen1



Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

