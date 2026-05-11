Survivor Pınar'dan Aleyna'ya olay sözler: Çıkarı için...

Olimpik atlet ve Survivor yarışmacısı Pınar Saka, Haberler.com’da sunucu Melis Yaşar’ın konuğu olarak Survivor gündemine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kubilay Kaan Kundakçı olayının ardından geçmişte yaptığı yorumların yeniden gündeme getirildiğini söyleyen Saka, yaşanan olayın oldukça üzücü olduğunu vurgulayarak yarışmanın bu tür olaylarla anılmaması gerektiğini ifade etti.

"2 YIL ÖNCEKİ KONUŞMALARIM YENİYMİŞ GİBİ SERVİS EDİLDİ"

Kubilay Kaan Kundakçı olayıyla ilgili konuşan Pınar Saka, "Kubilay Kaan Kundakçı olayı ile ilgili yorum yapan Olimpik Atlet ve Survivor Yarışmacısı Pınar Saka, “Bu olay oldu da ben Acun abiye, ‘Beni konseye alın, ben eski kıyafetlerimi giyip konseyde bir konuşayım mı?’ dedim. İki yıl önce söylediğim şeyler arşivden, kayıtlardan çıkarılmış. Böyle üzücü bir olayda zaten ‘Ben demiştim’ diye ortaya çıkmanın doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Her şeyden önce 21 yaşındaki genç bir kardeşimiz vefat etti. Çok popüler bir yarışma, insanların çok seyrettiği bir yarışma keşke bu tarz şeylerle anılmasa.” ifadelerini kullandı.

"ALEYNA KALAYCIOĞLU ÇIKARI İÇİN HER ŞEYİ YAPABİLİR"

Survivor’daki ilişkiler ve karakter çatışmalarına da değinen Saka, “Survivor’a her açıdan değişik kişiler geliyor. Sen hedefine giderken başkalarını yok etmeye planlı birisi olmayabilirsin ama karşındakiler öyle Aleyna Kalaycıoğlu’nda benim gördüğüm çıkarı için her şeyi yapabileceğini düşündüğüm birisiydi. Bu olay çok uç bir boyut, keşke böyle bir şey yaşanmasaydı yine insanlar beni haksız zannetseydi. Gerçekten bedeli çok ağır olan bir şey oldu.” dedi.