Beyaz Saray, Trump'a yönelik silahlı saldırı girişimi konusunda Demokratları suçladı

Güncelleme:
Beyaz Saray, Başkan Donald Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı girişiminin faturasını Demokratlara kesti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Bu siyasi şiddet, Demokrat Partinin seçilmiş üyeleri ve hatta medyadaki bazı kişiler tarafından yapılan sistematik şeytanlaştırmadan kaynaklanıyor" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Başkan Donald Trump'ın hafta sonu katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğindeki silahlı saldırı girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEMOKRATLARI SUÇLADI

Trump'ın son 2 yılda 3 kez suikast girişimine maruz kaldığını ve "cesur" bir lider olduğu için görevine büyük bir istekle devam ettiğini dile getiren Leavitt, "Başkan Trump korkusuzdur çünkü bu ülkeyi seviyor ve kendisini ülkenin en yüksek makamına seçen Amerikan halkına verdiği sözleri yerine getirmek için kendi hayatını ortaya koymaya gönüllüdür." ifadelerini kullandı.

ABD'de siyasi şiddete hiçbir şekilde yer olmadığını ve bu tür şiddet diline alan açan tüm kanaat önderlerinin söylemlerine dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan Sözcü, bu konuda özellikle sol kesimlere ve Demokratlara çağrıda bulundu.

"Bu siyasi şiddet, Demokrat Partinin seçilmiş üyeleri ve hatta medyadaki bazı kişiler tarafından yapılan sistematik şeytanlaştırmadan kaynaklanıyor." yorumunu yapan Leavitt, isim vermeden Demokrat siyasetçileri ve liberal yazarları eleştirdi.

"KİMSE TRUMP KADAR SİYASİ ŞİDDETE MARUZ KALMADI" YORUMU

"Son yıllarda Başkan Trump kadar çok kurşun ve şiddetle karşı karşıya kalan başka kimse yoktur." ifadesini kullanan Beyaz Saray Sözcüsü, bazı kesimlerin Trump için sürekli "faşist" benzetmesi yaptığını ve onu "Hitler'le kıyasladıklarını" belirterek, bunun "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Leavitt, "Başkan ve onu destekleyenler için solcu kanadın nefret dolu kültü, birçok insanın yaralanmasına ve ölümüne neden oldu ve bu hafta sonu neredeyse yine aynı şey olacaktı." değerlendirmesini yaptı.

ABD Kongresindeki Demokratların İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) bütçesinin geçmesini engellediklerini savunan ve bu yüzden bazı güvenlik birimlerinin zafiyet yaşadığını ifade eden Leavitt, DHS'e bağlı Gizli Servisin de bu durumdan olumsuz etkilendiğini söyledi.

Leavitt, Gizli Servisin buna rağmen "kahramanca" görev yapıp Trump'ı ve kabine üyelerini koruduğunu anlatarak, DHS bütçesinin geçmesi konusunda Demokratlara çağrıda bulundu.

BEYAZ SARAY MUHABİRLERİ DERNEĞİ YEMEĞİNDEKİ SALDIRI

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemekte silah sesleri duyulması üzerine ABD Başkanı Donald Trump, korumaları tarafından salondan çıkarılmıştı.

Canlı yayında verilen etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra sesler yükselirken, Trump'ın koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla salonda görülmüştü.

Trump, olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüphelinin yakalandığını duyurmuş, şüphelinin otel lobisinde elbiseleri çıkarılmış şekilde yüzüstü yattığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

Olayda bir Gizli Servis ajanının yaralandığını ve durumunun iyi olduğunu aktaran Trump, saldırının İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna, "Sanmıyorum ama asla bilemezsiniz." yanıtını vermişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
Gülistan Doku soruşturmasında bilgi işlem görevlileri serbest

Gülistan'la ilgili kayıp belge iddiası! İki isim için karar verildi
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, Tedesco ile ilgili kararını verdi
Ayaş Kaymakamı'na bakanlıktan da soruşturma! Görev yeri değiştirildi

"Kes lan" cevabı bardağı taşırdı! Bakanlık da ilk cezasını kesti
Çin'in Qinzhou şehri tamamen sulara gömüldü

Ülke felaketi yaşıyor! Şehir tamamen sulara gömüldü
Memur ve sağlık çalışanlarına banka kredisi olmadan ev edinme imkanı geliyor

Bu meslekleri yapanlara piyango vurdu! Kredisiz ev imkanı geliyor
Trump'a düzenlenen suikast girişimlerinde dikkat çeken 'Karoline Leavitt' detayı

Trump'a yönelik tüm suikast girişimlerinde aynı tesadüf
Talisca ve Kerem Aktürkoğlu arasında geçen diyalog ortaya çıktı

Penaltıdaki diyalogları ortaya çıktı: Kerem'den dikkat çeken söz
Baba ve oğlunun yüzünü güldüren mantar avı

Bir ilçe bu olayı konuşuyor! Baba-oğul adeta hazine buldu

İşte Tedesco'nun ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin son 3 maçtaki teknik direktörü

Görev yine onun! İşte Fenerbahçe'nin son 3 maçtaki teknik direktörü
Trump, eşi hakkında şaka yapan Jimmy Kimmel’ı hedef aldı: Derhal kovulmalı

Kimmel'ın Melania şakası ipleri kopardı! Kovun talimatını bizzat verdi
Montuyla ayakkabısını çıkarıp kot ve atletle denize giren genç boğuldu

Denizde gören polisi aradı! Karaya çıkarıldı ama...

Fenerbahçe'de Tedesco'nun yerine düşünülen ilk isim belli oldu

Tedesco'nun yerine o isim!
Pakistan, Afganistan'ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı

Bir savaş daha patlak veriyor! Komşu ülkeyi top ve roketle vurdu
Trabzonspor şampiyonluk yarışında Konya'da yara aldı

Trabzonspor'u eski Galatasaraylı yıktı! Cimbom'u sevindiren skor

Rubio'ya göre İran 'ABD ile anlaşma' konusunda ciddi

İran'ın umutlandıran teklifine ABD'den ilk yanıt geldi
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı

Yer: Tokat! Cenaze namazını araçtan indirmeden kıldılar

Türkiye geçit vermedi, Herzog Kazakistan'a 8 saatte gidebildi

Türkiye geçit vermeyince yolculuğu işkenceye döndü
Cips devinde maaşlar 110 bin TL’ye çıktı

Burada çalışmayı kim istemez! Cips devinde dudak uçuklatan maaş

Belçika'da ilk kez bir Türk takımı şampiyon oldu

O ülkede ilk kez bir Türk takımı şampiyon oldu
Alman market zinciri Aldi Süd, bilgi teknolojileri biriminde 1250 kişiyi işten çıkaracak

Ünlü market zincirinde deprem! 1000'den fazla kişi işten çıkarılacak
İlk görüşme gizlice gerçekleşti! Arda Güler'in yeni hocası belli oluyor

Arda'nın yeni hocası belli oluyor
Brezilya'nın 'Yılan Adası' değil Yüksekova

Görenler burayı Brezilya'da sanıyor ama değil
Fenerbahçe'de seçim kararı

Fenerbahçe seçime gidiyor
Hakem Yasin Kol'un derbi notu belli oldu

İşte Yasin Kol'un çok tartışılacak derbi notu

Beşiktaş'tan Fatih Karagümrük karşısında sürpriz kayıp

Beşiktaş'tan lig sonuncusu Fatih Karagümrük karşısında sürpriz kayıp
Tüm ülkeyi karıştıran olay! VAR odasına gizlice girip maçlara şaibe karıştırdı

Tüm ülkeyi karıştıran olay! VAR odasına gizlice girip maçlara şaibe karıştırdı
Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü: 14 ölü

Yolcu uçağı düştü: Çok sayıda can kaybı var
Ayaş Kaymakamı Eligül'den CHP milletvekiline tepki çekecek yanıt

Kaymakamdan milletvekiline tepki çekecek yanıt: Kes lan
6 aylık hamile eşini öldüren sanığa verilen indirimli cezayı Yargıtay yine bozdu

Vicdanları yaralayan karar bozuldu! "Çocuk benden değil" diyerek...
Annesinin elinden kurtulup yola fırlayan 3 yaşındaki Aybars servis aracının altında can verdi

Kahreden olay! 3 yaşındaki Aybars annesinin gözü önünde can verdi
Conte'dan Galatasaraylı yıldıza kanca

Derbi sonrası kancayı Galatasaraylı yıldıza taktı! İlle de o diyor
Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı

Nusret Gökçe'nin kardeşi tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı
5 ilimizi içerisine alan 7'lik deprem çemberi yeniden aktifleşti

5 ilimizi içerisine alan 7'lik deprem çemberi yeniden aktifleşti
Galatasaray'da geleceğe yönelik yatırım: Louey Ben Farhat

Bu çocuğun ismini not alın! Galatasaray'dan yılın ilk sürprizi
ABD, BAE ve Katar'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi

Neler oluyor? Gece boyunca süren sevkiyat radara böyle yansıdı
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu

Hizbullah'tan kanlı pusu! İsrail askerlerini tek tek böyle vurdular
Galatasaray'dan olay hareket! Kerem Aktürkoğlu'nun o sözleri hoparlöre verilmiş

Son düdük çalar çalmaz Kerem'in o sözleri stat hoparlörüne verilmiş
Murat Boz’dan Gülistan Doku için anlamlı ağıt: Geliri çocuklara bağışlanacak

6 yıllık acı ağıt oldu: Geliri çocuklara bağışlanacak

Nesli tükenmekte olan orangutana elektronik sigara içiren sporcu büyük tepki çekti

Beğeni uğruna yaptığı akıl alır gibi değil! Kariyeri tek videoda bitti
Murat Övüç'ten oğlu ve gelinine rest: Ben bunu hak etmedim

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk darbeyi oğlundan yedi

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı

Asgari ücretle çalışan milyonları kızdıracak çıkış

Türkiye'nin dev otobüs firması konkordato ilan etti

Türkiye'nin dev otobüs firması konkordato ilan etti
Arakçi ile görüşen Putin'den Trump'ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız

Putin'den Trump'ı zora sokacak İran çıkışı: Her şeyi yaparız

Düğünde açtığı pankarta bakın! 'Daha neler göreceğiz' dedirten görüntü

Düğünde açtığı pankarta bakın! "Daha neler göreceğiz" dedirten görüntü
Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü? Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı

İran'ı ayağa kaldıracak görüntü
Kalp krizi sonrası nakil böbreği iflas etti: Sağlığıma kavuşursam kana kana su içeceğim

Kalp krizi sonrası hayatı kabusa döndü! Tek hayali kana kana su içmek
Hakim çifti yıkan olay! 2,5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti

Hakim çifti yıkan olay! 2,5 yaşındaki çocuklarını toprağa verdiler
Bahreyn, 'İran'a destek ve ülke aleyhine faaliyet' gerekçesiyle 69 kişiyi vatandaşlıktan çıkardı

"İran destekçisisiniz" deyip onlarca kişiyi vatandaşlıktan attılar
Futbolseverlere müjde! Dev maçlar artık şifresiz kanalda

Futbolseverlere müjde! Dev maçlar artık şifresiz kanalda
TOKİ İstanbul kura sonuçları belli oldu

100 bin kişinin ev hayali gerçek oldu! İşte TOKİ kura sonuçları

Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor! Metruk binada dehşete düşüren görüntü

Okulları adam etmek için kafa yorarken gelen görüntüye bakın
Seda Sayan, Selena Gomez'in kocasını diline doladı

Seda Sayan, dünyaca ünlü yıldızın kocasını diline doladı: Eve sokmam!
Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem

Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
İşte Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son görüntüleri

Gülistan çok mutluymuş! İşte kaybolmadan önceki yeni görüntüleri
Gülistan Doku soruşturmasında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı

Gülistan Doku soruşturmasında il emniyet müdürü ifadeye çağrıldı
Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı

Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
Ünlü komedyen bu kez First Lady'i kızdırdı

Ünlü sunucu First Lady'yi fena kızdırdı! Sözleri yenilir yutulur değil
“Avukatız” dediler, milyonları topladılar

4 ilde dev operasyon! “Avukatız” dediler, milyonları topladılar
Alanyaspor-Samsunspor maçında yok yok! Uzatma anlarında tam 3 gol

Süper Lig'de çılgın maç! 90. dakikadan sonra tam 3 gol oldu
OECD Beceriler Zirvesi’nde Bakan Işıkhan’dan 1 Mayıs mesajı

OECD Beceriler Zirvesi’nde Bakan Işıkhan’dan 1 Mayıs mesajı
Okan Buruk'tan ''Hedef 26'' paylaşımı

Paylaşımıyla taraftarı coşturdu
RAMS Park'ta şölen yaşanacak! Galatasaray taraftarıyla buluşuyor

RAMS Park'ta şölen yaşanacak! Büyük müjde tarihiyle birlikte duyuruldu
Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi

Dünya rahat bir nefes mi alacak? İran'dan ABD'ye ilginç teklif
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran açıklama

Müjdeyi verdi!
Nijerya'da yetimhaneye düzenlenen saldırıda 23 kişi kaçırıldı

Yetimhaneyi basıp çok sayıda kişiyi kaçırdılar
İstinat duvarına çarpan TIR'daki mermerler, otomobildekilerin üzerine düştü; 1 ölü, 3 yaralı

TIR istinat duvarına çarptı, fırlayan mermerler minibüsü parçaladı
VPN'e sınır mı geliyor? Haberler.com Temsilcisi'nden başkent gündemi

VPN'e sınır mı geliyor? Haberler.com Temsilcisi'nden başkent gündemi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye göndermeler devam ediyor

3 kelimelik olay gönderme
Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber

Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber

Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi

Her şeyi sordular! Emniyet müdürü saatlerce ifade verdi
Ordu'da nisan sonunda 4 metre kar

Görüntü Karadeniz'deki ilimizden! Nisan sonunda 4 metre kar
Amedspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı

Süper Lig'e çıkmaya 1 adım kala kovuldu

İsrail, Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ne saldırı başlattı

İsrail ateşkesi bozdu! Ülkenin doğusuna havadan bomba yağdırdı
Otel odasında sır ölüm! Kamera detayı kafa karıştırdı

Otel odasında sır ölüm! Kamera detayı kafa karıştırdı
Gülistan yakın arkadaşı Rojwelat'ın ailesinden savcılığa suç duyurusu

Gülistan'ın en yakın arkadaşıydı! Rojwelat için de harekete geçtiler
Ekvador'da Türk dizileri dalgası

Türk dizileri, dünyanın öbür ucunda fırtına estiriyor
İran'ın hızlı barış teklifi Trump'ı harekete geçirdi! Güvenlik ekibiyle toplantı yapacak

Bunu kimse beklemiyordu! İran'ın teklifi Trump'ı harekete geçirdi
Tedesco'dan derbi sonrası olay sözler! Samandıra’da casus mu var?

Bu dedikleri doğruysa yer yerinden oynar!

Eski Vali Tuncay Sonel'in tutukluluğuna itiraz reddedildi

Gülistan Doku davasında mahkeme Eski Vali Sonel'in itirazını reddetti
Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe'ye başkan adayı olacak mı? Son kararını verdi

Milyonların merakla beklediği kararı verdi

Ece Seçkin’den gece yarısı olay paylaşım: Hain oğlu hainsin

Gece yarısı fena patladı: Hain oğlu hainsin
Kadınlar derbisinde inanılmaz son! Galatasaray, Fenerbahçe'yi geriden gelip yendi

88. dakikada geride oldukları maçı inanılmaz geri dönüşle kazandılar
Bu proje Hürmüz krizini çözer mi?

Bu proje Hürmüz krizini çözer mi?
Otomotiv devi Honda'dan 23 yıl sonra veda

Otomotiv devinden 23 yıl sonra veda
Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı! İşte alacağı ceza

Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı

Mansur Yavaş cephesinden 'Her koşulda adayım' iddiasına yanıt

Yavaş'tan kulisleri hareketlendiren iddiaya jet hızında yalanlama

AK Partili Eyüp Kadir İnan'dan camına parti logolu kart bırakanlara tepki

AK Partili isim, kendi partililerinin yaptıklarına dayanamadı

BAE'den dünyada bir ilk! Kamu hizmetlerinin yarısı yapay zekaya devredilecek

Talimatı verdi! Arap ülkesi dünyada bir ilke imza atacak
Samed Ağırbaş, Korea Times'a yazdı: Enerji verimliliği, yalnızca emisyonları azaltmakla kalmaz

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Korea Times'a yazdı
2 gündür silahların susmadığı ülkede şehri ele geçirip Rus askerlerini kovdular

Şehri ele geçirip Rus askerlerini kovdular
Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı! Ne karar çıkacağı merak konusu

Dananın kuyruğu kopuyor!

Petrol fiyatı yükseldi, akaryakıta çifte zam kapıda

Piyasaların ateşi düşmüyor! Çifte zam kapıda
Altın fiyatlarını hareketlendiren haber

Altın fiyatlarını zıplatan haber
Yasak aşkıyla birlikteyken eşi ve çocuklarına yakalandı

Yasak aşk macerası kısa sürdü! Çocukları koşarak babalarına sarıldı
Kan donduran olay! Stadyum tuvaletinde ceset bulundu

Kan donduran olay! Stadyum tuvaletinde ceset bulundu
56 değil sanki 26! Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı!

Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı!
Türkiye’nin desteğiyle Roma’da tarihi Troya sergisi

Roma’da tarihi Troya sergisi
COP31 şampiyonu Samed Ağırbaş'tan Güney Kore'de yoğun diplomasi trafiği

COP31 şampiyonu Samed Ağırbaş'tan yoğun diplomasi trafiği
Arnavutköy'de sahilde erkek cesedi bulundu

Sahilde yürüyenler ihbar etti, ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Taksim metro istasyonu ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı, polis toplanan kalabalığa müdahale etti

Taksim'de müdahale! İstasyon ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı
Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı! İki çocuk, feci şekilde can verdi

Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı! İki çocuk, feci şekilde can verdi
4 yıldır çözülemeyen cinayette İşge ailesi adalet bekliyor

Bakanlığın faili meçhul hamlesi İşge ailesine umut oldu

Trump’a suikast iddiasında yeni perde: İsrail bağlantısı tartışılıyor

Saldırının arkasında hangi ülke var? Herkes İran diyor ama...

Kilosu bin 1500 liraya satılıyor! Tek seferde 6 kilo topladılar

Kilosu 1500 liraya satılıyor! Tek seferde 6 kilo topladılar
Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım'ın adını haykırdı

Beklenen oldu!
Bariyer bile kurtaramadı! Azgın boğa seyirciyi feci şekilde öldürdü

Bariyer bile kurtaramadı! Azgın boğa seyirciyi feci şekilde öldürdü
Dursun Özbek'ten Galatasaraylı oyuncuları sevinçten havaya uçuran karar

Aldığı karar oyuncuları sevinçten havaya uçurdu

Bütün dünya Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor

Bütün dünya dün gece olanları konuşuyor
Kuzey Kore savaşı fırsata çevirdi! Nükleer silah programı hızlandı

Orta Doğu'daki savaşı fırsata çevirdi
Sosyetenin ünlü çiftine büyük şok! 'Yargıyı hallederim' dedi, 32 milyon aldı

Ünlü çifte büyük şok! "Yargıyı hallederim" dedi, milyonları aldı
Dehşet evi! 2 kişi silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu

Dehşet evi! 2 kişi silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu
WhatsApp 4 ay sonra bu telefonlarda çalışmayacak

Tarih kesinleşti! WhatsApp artık bu telefonlarda çalışmayacak
İran, ABD ablukasına rağmen 4 milyon varil petrol sevkiyatı yaptı

İran ablukayı kevgire çevirdi piyasalar korkulan şoku yaşamadı
Halfeti Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu: 46 kişi adliyeye sevk edildi

Halfeti Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu: 46 kişi adliyede
Bybit'in referans sistemini sürdüren Türk fenomenler kimler?

Bybıt'in referans sistemini sürdüren Türk fenomenler kimler?
Bunun adı resmen soygun! Hesabı görenler inanamıyor

Bunun adı resmen soygun! Hesabı görenler inanamıyor

Yıldız futbolcuyu daha önce böyle görmediniz! İçip içip bayıldı

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz! İçip içip bayıldı

Tüm gazeteciler uyuşturucuya 'Yaklaşma!' dedi

Medya dünyası aileleri yıkan kabusa karşı birleşti: Yaklaşma
Milyoner'de tarihi an! 1 milyonluk soruyu açtırdı

Milyoner'de tarihi an! 1 milyonluk soruyu açtırdı
İsrail ordusu ateşkesi bozdu! Lübnan'da çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail ordusu ateşkesi bozdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Trump'tan saldırganın iddialarına tepki: Ben tecavüzcü değilim, pedofili değilim

Trump saldırganın iddiasına ateş püskürdü: Ben tecavüzcü değilim
Eski eş tek sözle sinir krizi geçirdi! Kaskla saldırı kamerada

Eski eş tek sözle sinir krizi geçirdi! Kaskla saldırı kamerada
Çin'de tuhaf görüntü! Uçak gemisine benzeyen kağıttan uçak yaptılar

Beyin yakan görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Taksi şoförü intihar etmek üzere olan yolcusunu son anda kurtardı

Taksicinin dikkati hayat kurtardı
İsrail ordusundan El-Ram kasabasına baskın! Filistinlileri böyle kaçırdılar

İsrail'den kanlı baskın! Gözlerini kapatıp böyle kaçırdılar
Seçim yenilgisi sonrası Orban'ın yakın çevresi servetlerini yurt dışına kaçırmaya başladı

16 yıllık iktidarını sandıkta kaybetti ülkeden büyük kaçış başladı
Bangladeş'te yıldırım düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş'te yıldırım düştü: 14 kişi can verdi
Tedesco'yu haklı çıkaran görüntü: Geleni geçeni görüyorlar

Milyonlarca Fener taraftarını delirten görüntü

Trump'tan saldırı açıklaması: İran'a bağlamıyorum, ama ellerine fırsat geçse değerlendirirlerdi

Saldırının arkasında İran mı var? Trump'tan kafa karıştıran sözler
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'dan haber var

Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'dan haber var
Ünlü yorumcunun derbi sonrası İsmail Kartal için söyledikleri olay oldu

Ünlü yorumcunun İsmail Kartal için söyledikleri olay oldu
Galatasaray 3. golü atınca resmen delirdi

Önce yumrukladı sonrası daha bomba
Jhon Duran'dan Fener taraftarını çileden çıkaran yorum

Tek hareketiyle Fener taraftarını çıldırttı

Kırmızı görünce rakip takımın kaptanını yumrukladı

En sonunda bunu da gördük! Rakibini yumrukladı

Japonya Hava Kuvvetleri alarmda! ABD yapımı F-15'ler havada parçalanmaya başladı

Ordu alarmda! ABD yapımı uçaklar havada parçalanmaya başladı
İstanbul'un göbeğindeki gölde korkutan görüntü

İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü
Tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kız meselesi yüzünden komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Trump ve Netanyahu'yu küplere bindirecek af kararı

Herzog'un kararı Trump ve Netanyahu'yu küplere bindirecek
Mali Savunma Bakanı Sadio Camara intihar saldırısında hayatını kaybetti

İntihar saldırısında hayatını kaybetti
Dev derbide topun oyunda kaldığı süre şaka gibi

Dev derbide topun oyunda kaldığı süreye bakar mısınız
Kene illeti yine hortladı! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Ocak söndüren illet yine hortladı! 21 yaşında hayatını kaybetti
Spor yaparken ölümden döndü

30 saniye içinde kabusu yaşadı!

Hacıosmanoğlu'na büyük şok! Şampiyonluk kutlamasında konuşma yaparken kabusu yaşadı

Şampiyonluk kutlamasında hayatının şokunu yaşadı

Diyarbakır'daki düğünde kaydedilen görüntüler ses getirdi

Düğün sırasında ilginç anlar
Çekmeköy'de öğretmen Fatma Nur Çelik’i öldüren sanığın yargılandığı davada 2'nci duruşma

Öğretmen Fatma Nur Çelik'i katleden saldırgan hakim karşısında
Yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'nun duruşması başlamasına bir saat kala 'güvenlik' gerekçesiyle iptal edildi

Netanyahu'nun duruşması ‘güvenlik’ gerekçesiyle iptal edildi
Fenerbahçe'de sıcak saatler: Saran'ın koltuğuna sürpriz aday

Yolun sonuna geldi! İşte Saran'ın koltuğuna ilk aday

Japonya'da 6.2 büyüklüğünde deprem! Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geliyor

Ülkeyi sarsan 6.2'lik deprem! Uzmanlar uyarı üstüne uyarı yapıyor
Putin düğmeye bastı, yaşlanmak tarih oluyor: 150 yaşına ulaşmak muhtemel

Yaşlanmak tarih oluyor! Rusya'dan tıp dünyasını şaşkına çeviren adım
İstanbul'daki 13 yıllık başsız kadın cinayeti çözüldü

Sahile vuran kesik baş! Tüyler ürperten cinayet 13 yıl sonra çözüldü
Fenerbahçe'ye Samandıra'da tepkili karşılama

Gece yarısı olanlar oldu!

İstanbul merkezli 3 ilde yasadışı bahis operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 3 ilde yasadışı bahis operasyonu: 11 şüpheli yakalandı
ABD yine sorgusuz sualsiz vurdu! Çok sayıda ölü var

İstihbarat geldi, ABD sorgusuz sualsiz vurdu! Çok sayıda ölü var
Tartıştığı kardeşini tabanca ile öldürdü

Kardeş kavgası kanlı bitti
Sine-i millete dönülecek mi? CHP'de gözler iki kritik toplantıda

Sine-i millete dönülecek mi? CHP'de gözler iki kritik toplantıda
İstanbul Beykoz'daki orman yangını kontrol altına alındı

İstanbul'un ciğerleri küle döndü
Adana'da epilepsi hastası nehre düştü, hayatını kaybetti

Adana'da nehre düşen epilepsi hastası genç hayatını kaybetti
Kuşadası'nda alkollü sürücünün çarptığı elektrikli scooter sürücüsü öldü

Alkollü sürücü can aldı! Metrelerce havaya uçtu
Otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi yaralandı

Hareket halindeki aracın önüne düştü! Korku dolu anlar kamerada
3 aylık bebeğini katleden annenin kocasını arayıp söyledikleri şok etti

Bebeğini katleden cani anneyle ilgili kan donduran detay
Çocuğun attığı yumrukla yaşlı adam kanlar içinde yere yığıldı

Küçük çocuk, yaşlı adamı kanlar içinde bıraktı
Aracını park etmek isterken 2 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldu

Bir baba için en acı olay! 2 yaşındaki çocuğu feci şekilde can verdi
Yürüyen merdivene eli sıkışan çocuğun kopan parmağı kurtarılamadı

Küçük çocuk AVM'de kabusu yaşadı! Hiç unutamayacağı bir iz taşıyacak
Kız kardeşini erkekle görünce ortalığı savaş alanına çevirdi

Kız kardeşini erkekle yakalayınca ortalığı savaş alanına çevirdi
Yeni sevgili, eski eşi bıçakla öldürdü

Yeni sevgili ile eski eş sokakta karşılaştı, sonrası facia
Galibiyet kutlamalarında Galatasaylı taraftar otobüsün üzerinde yolculuk yaptı

Derbi galibiyetinin tadını en olmadık yerde çıkardı
Belediyede satırlı dehşet kamerada! Başından yaralandı

Belediyede satırlı dehşet kamerada! Direkt kafasını hedef aldı
Biber yüklü kamyoneti çaldılar, biberleri satıp parasını harcayamadan yakalandılar

Kamyoneti içindekilerle çaldılar, parasını yiyemeden yakalandılar
Swiss Otel’de yangın paniği! Vatandaşlar tahliye edildi

İstanbul'un en lüks otelinde panik! Vatandaşlar tahliye edildi
Önce konuştu, sonra çarptı: O anlar kameraya yansıdı

Önce konuştu, sonra aracıyla çarpıp kaçtı! O anlar kamerada
Denizli'de birlikte alkol alan iki arkadaşın kavgasında kan aktı: 1 ölü

Birlikte alkol alan iki arkadaşın kavgasında kan aktı: 1 ölü
20 yıllık dosya raftan indi, ilk gözaltılar geldi

20 yıllık dosya raftan indi, ilk gözaltılar geldi
Otomobilden yol kenarına atılan kadının yardım çığlıkları sokağı inletti

Genç kadın, otomobilden sokağa atıldı! Çığlıklarına mahalleli koştu
Vergi Denetim Kurulu'na rüşvet soruşturmasında yeni operasyon: 10 gözaltı

Vergi Denetim Kurulu'na rüşvet soruşturmasında yeni operasyon: 10 gözaltı
Lüleburgaz'da feci kaza: Genç sürücü hayatını kaybetti

Lüleburgaz'da feci kaza: Genç sürücü hayatını kaybetti
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

