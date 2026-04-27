Tüm gazeteciler uyuşturucuya "Yaklaşma!" dedi

Uyuşturucu ile Mücadele konusunda bir farkındalık oluşturmak için Türkiye Basın Federasyonu tüm gazetecileri bir araya getirdi. Sosyal sorumluluk anlayışı ile bir araya gelen gazeteciler insanlara önemli bir mesaj vererek uyuşturucuya “YAKLAŞMA!” dediler.

  • İçişleri Bakanlığı, Anadolu Yayıncılar Derneği ve Türkiye Basın Federasyonu öncülüğünde uyuşturucuyla mücadelede medyanın rolü programı kapsamında gazeteciler 'Yaklaşma' kampanyası başlattı.
  • Kampanyaya farklı siyasi görüşlerden çok sayıda gazeteci katıldı.
  • Kampanya kapsamında hazırlanan spot film ulusal ve yerel kanallarda yayınlanacak.

İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Anadolu Yayıncılar Derneği, Türkiye Basın Federasyonu, öncülüğünde Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü programı kapsamında bağımlılığa dikkat çekmek ve tüm topluma mesaj vermek için gazeteciler “Yaklaşma” dediler.

GAZETECİLER ÇAĞRI YAPTI

Gazeteciler, Sümeyye Baltacı, Fulya Öztürk, Murat Çiçek, Melisa Bağcı, Başak Şengül, Burcu Kaya, Kadir Yıldız, Erdoğan Aktaş, Murat Alan, Özlem Gürses, Hüseyin Likoğlu, Taha Dağlı, Mehmet Acet, Bengü Kantekin, Muhammet Bayram, Ekrem Kızıltaş, Fadime Özkan, Hasan Öztürk, Nevşin Mengü, Fatih Atik, Hande Fırat, Sinan Burhan Uyuşturucu ile mücadelede toplumsal farkındalığı artırmak ve medyanın bu konudaki sorumluluklarını hatırlatmak için kamera karşısına geçtiler.

"BİR KEREDEN ÇOK ŞEY OLUR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan bu önemli soruna gazetecilerin tamamının katılması önemlidir farklı siyasi görüşlere sahip gazeteciler uyuşturucuyla mücadelede bir araya gelmişlerdir. Hepsine teşekkür ederim dedi.

“Yaklaşma” sloganı ile başlatılan bu kampanyaya çok sayıda isim birbirinden dikkat çekici mesajlarla katıldı.

  • “Bir kereden çok şey olur”
  • “Bağımlı değil özgür ol”
  • “Sevdiklerin için hayır de”
  • “Uyuşturucuya değil ailene sarıl”
  • “Sen bir çiçeksin solarsın”

Uyuşturucu ve bağımlılığa dikkat çekmek toplumda farkındalık oluşturmak için hazırlanan bu kısa spot film ulusal ve yerel kanallarda yayınlanacak.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFatih :

feyk. emin olun bunların içerisinde, haberden sonra kullanmaya gidenler var.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

