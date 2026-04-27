Seda Sayan, Selena Gomez'in kocasını diline doladı

Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez 'in eşi Benny Blanco'nun, kirli ayaklarını öptüğü anlar sosyal ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın radarına girdi. Titizliği ile tanınan Sayan, sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüleri izleyince midesi bulandı. Sayan "Ben onu eve almam" diyerek güldüren bir tepki verdi.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Daha önce yayılan görüntülerde Selena Gomez’in, Benny Blanco’nun kirli olduğu görülen ayaklarını öpmesi izleyenleri şaşkına çevirmişti. Kısa sürede viral olan o anlar, sosyal medyada yoğun eleştiri almıştı.

SEDA SAYAN’IN MİDESİ BULANDI

Bir televizyon programında söz konusu görüntüleri izleyen Seda Sayan, gördükleri karşısında midesinin bulandığını ifade etti. Yüzünü ekşiten sanatçı, tepkisini açık sözlerle dile getirdi.

“AYNI İÇ ÇAMAŞIRINI GÜNLERCE GİYİYOR”

Programda konuşan Sayan, Blanco hakkında ortaya atılan iddialara da değinerek, “Aynı iç çamaşırını günlerce giydiğini söylüyorlar” diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Bu sözler stüdyoda da dikkat çekti.

“BEN ONU EVE ALMAM”

Sayan, tepkisini daha da sertleştirerek, “Ben onu eve almam” ifadelerini kullandı. Ünlü sanatçının bu çıkışı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcıdan destek mesajı geldi.

Titizliği ile bilinen Kadırgalı, "Selena Gomez’in kocası var. Benny Blanco. Benny Blanco’nun biraz pis bir görünümü var. Programlarda falan ayağı böyle pis… Pis. Gördüm. Pis. Selena Gomez diyor ki iç çamaşırını yedi günde bir değiştirir ama ben seviyorum onu. Ay tövbe ya Rabbim. Ay kız ben onu evlere barklara sokmam, sokmam. Pis, pis. İğrenç. Yedi gün o donla aynı don. Ben adamı da tutarım ensesinden be.” sözleriyle dobralığını yine konuşturdu.