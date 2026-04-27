Haberler

Türkiye’nin desteğiyle Roma’da tarihi Troya sergisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye, dünya tarihini derinden etkileyen Troya Savaşı’nı, dünya turizminin en önemli buluşma noktalarından biri olan Roma’daki tarihî Kolezyum’a taşıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy müjdeyi verdi. Anadolu tarihinin önemli bir parçası olan, adına gişe rekoru kıran filmler çekilen Troya’dan kalma tarihi eserler, 11 Haziran’da İtalya’nın Roma şehrinde düzenlenecek sergiye taşınacak. Anadolu coğrafyasının derin ve renkli tarihi, dünya sanat severlerinin beğenisine sunulacak.

TROYA’NIN MEŞHUR HİKAYESİ ROMA’DA

Sergiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, “Roma'nın dünyaca ünlü miraslarından Kolezyum Arkeolojik Alanı’nda 11 Haziran'da "Troy and Rome: Myths, Legends, Stories of Ancient Mediterranean" adlı sergimizin açılışını yapacağız” dedi.

TÜRKİYE’DEN 221 ESER ROMA’DA GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

Sergide Türkiye’deki 19 müzeden toplam 221 eserin yanı sıra Troya Atı replikasının da yer alacağını belirten Ersoy, “Eserlerin 50’si ilk kez sergilenecek olup, Troya Müzesi’nden 99 eser sergide gösterime sunulacak” bilgisini paylaştı.

TARİHİ ESERLER KURTARILARAK SERGİYE HAZIR HALE GETİRİLDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Aralık 2025’ten bu yana 6 bölge laboratuvarında restoratörler tarafından kapsamlı konservasyon süreci yürüttüğünü ifade eden Ersoy, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Tarihi eserlerimiz uluslararası standartlarda sergiye hazırlanıyor. ICOM ödünç verme standartları doğrultusunda sigorta, taşıma ve koruma süreçleri titizlikle yürütülüyor. Bu toprakların kültürel mirasını dünya sahnesine kararlılıkla taşıyan başta Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Osman Karabacak
Haberler.com
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

