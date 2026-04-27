Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Spor Kulübü, yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik heyetiyle yolların ayrıldığını açıkladı.

ÜST ÜSTE İKİ TOPLANTI

Fenerbahçe yönetim kurulu, Galatasaray derbisinde alınan 3-0'lık yenilgi sonrası bugün saat 14.00'te olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Sarı-lacivertlilerdeki toplantı saat 16.00 sularında sona ererken, sarı-lacivertli kurmaylar bu kez de Samandıra'da futbol yönetimi ve futbolcular ile ikinci toplantı yaptı. Fenerbahçe Kulübü, yapılan toplantıların ardından alınan kritik kararları duyurdu.

TEDESCO VE DEVİN ÖZEK İLER YOLLAR AYRILDI

Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yolların ayrıldığını açıkladı. Ayrıca Futbol Koordinatörü Berke Çelebi'nin de görevine son verildiği belirtildi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

''Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda;

Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır.

Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır.

Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

Yardımcı Antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır.''

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin başında tüm kulvarlarda 45 maçta sahaya çıkan İtalyan teknik direktör, bu maçlarda 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. 40 yaşındaki teknik adam, 2.00 puan ortalaması yakaladı.

SEÇİM KARARI DA GELİYOR

Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin, olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını da kısa bir süre içerisinde açıklaması bekleniyor.