Artvin merkezli organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 35 şüpheliden 28'i tutuklandı

Şüphelilere ait 75 milyon lira değerinde 2 taşınmaz, 5 taşınır ve 333 banka hesabına tedbir uygulandı

İçişleri Bakanlığı, Artvin merkezli 4 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanan 35 şüpheliden 28'inin tutuklandığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince Artvin, İstanbul, İzmir ve Erzurum'da operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlarda 35 şüphelinin yakalandığı bilgisine yer verilen açıklamada, şüphelilerden 28'inin tutuklandığı, 7'si hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı ifade edildi.

Açıklamada, şüphelilerin internet siteleri üzerinden vatandaşları dolandırarak haksız kazanç sağladıkları, kendilerini avukat olarak tanıtıp telefonla aradıkları kişilerden para talep ettikleri ve ödeme yapmayanları tehdit ettiklerinin tespit edildiği kaydedildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemeleri sonucu şüphelilerin hesaplarında 510 milyon lira hesap hareketliliği tespit edildiği belirtilen açıklamada, şüphelilere ait 75 milyon lira değerinde 2 taşınmaz, 5 taşınır ve 333 banka hesabı hakkında tedbir uygulandığı aktarıldı.

Açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliği için güvenlik güçlerimizle birlikte 7/24 suç ve suçlularla mücadelemizi sürdürüyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
