Tedesco'yu haklı çıkaran görüntü: Geleni geçeni görüyorlar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’nun "Antrenmanlarımız izleniyor" sözleri sonrası ortaya çıkan görüntülerde Samandıra’nın dışarıya açık yapısı dikkat çekerken, taraftarlar teknik direktöre hak vererek taktiklerin rakiplere sızdığı yönünde yorumlar yaptı. Söz konusu görüntülerde Samandıra Tesisleri’nin çevresinin dışarıdan rahat bir şekilde izlendiği görülüyor.

  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, antrenmanların herkes tarafından izlenebildiğini söyledi.
  • Samandıra Tesisleri'nin çevresi dışarıdan izlenebilir şekilde açık ve antrenman sahaları farklı noktalardan gözlemlenebiliyor.
  • Taraftarlar, antrenmanların açık olmasının rakiplerin taktikleri önceden analiz etmesine neden olabileceğini savunuyor.

Galatasaray mağlubiyeti sonrası Samandıra’daki çalışma düzenine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’nun sözleri tartışılmaya devam ediyor. İtalyan teknik adamın “Antrenmanlarımızı herkes izleyebiliyor” ifadelerinin ardından ortaya çıkan görüntüler gündemi daha da alevlendirdi.

TESİSLERİN AÇIK YAPISI DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Samandıra Tesisleri’nin çevresinin dışarıdan izlenebilir şekilde açık olduğu görüldü. Antrenman sahalarının farklı noktalardan rahatlıkla gözlemlenebildiği bu görüntüler, Tedesco’nun sözlerini yeniden gündeme taşıdı.

TARAFTARDAN DESTEK: ADAM HAKLI

Ortaya çıkan görüntülerin ardından Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada çok sayıda yorum yaptı. Birçok taraftar, “Tedesco haklı, herkes antrenmanları izleyebiliyor” görüşünü dile getirirken, bu durumun rakiplerin taktikleri önceden analiz etmesine neden olabileceğini savundu.

TAKTİK GİZLİLİĞİ TARTIŞMASI

Yapılan yorumlarda, antrenmanların dışarıya açık olmasının takımın oyun planlarının rakipler tarafından kolayca çözülebileceği yönünde değerlendirmeler öne çıktı. Bu durum, Fenerbahçe’de sezon boyunca yaşanan taktiksel sorunların nedenlerinden biri olarak gösterildi.

Alper Kızıltepe
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCuma Agsu:

sanki taktikleriniz görünmese şampiyon olacaksınız

Haber YorumlarıVatandaş:

Yeni başarısızlık bahanesi yükleniyor....

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

