Haberler

TOKİ İstanbul kura çekimi sona erdi! Noter onayı sonrası kesin listeler TOKİ sitesinde

TOKİ İstanbul kura çekimi sona erdi! Noter onayı sonrası kesin listeler TOKİ sitesinde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yüzyılın Konut Projesi’nde İstanbul’daki 100 bin konutun kura çekimi tamamlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Noter onayı sonrası kesin listeleri toki.gov.tr’den öğrenebilirsiniz. Böylece İstanbul ile birlikte 81 ilimizde tüm kura süreçlerini tamamlamış olduk. Şimdi hızla temelleri atacak, evlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz." dedi.

  • İstanbul'da 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında 100 bin konut için kura çekimi tamamlandı ve hak sahipleri belirlendi.
  • Kesin listeler noter onayının ardından TOKİ'nin resmi sitesi (talep.toki.gov.tr) ve e-Devlet üzerinden yayınlanacak.
  • Türkiye genelinde 81 ilde tüm kura süreçleri tamamlandı; konutların temel atma ve teslim sürecine geçildi.

“Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konut için kura çekimi tamamlandı. Yapılan çekilişle hak sahipleri belirlenirken, kesin listelerin noter onayının ardından TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacağı bildirildi.

81 İLDE KURA SÜREÇLERİ TAMAMLANDI

İstanbul’daki kura çekimiyle birlikte Türkiye genelindeki 81 ilde yürütülen tüm kura süreçlerinin tamamlandığı duyuruldu. Proje kapsamında belirlenen hak sahiplerinin ardından yeni aşamaya geçildi.

TEMELLER ATILACAK, TESLİMLER BAŞLAYACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bundan sonraki süreçte konutların inşası için hızlı şekilde temel atma çalışmalarına başlanacağını ve evlerin en kısa sürede teslim edileceğini açıkladı.

KURA SONUÇLARI E-DEVLET VE TOKİ SİTESİNDE YAYINLANACAK

İstanbul’da kura sonucu belirlenen hak sahiplerinin listesi noter onayının ardından TOKİ'nin resmi web sitesi "https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/istanbul " adresinde yayınlanacak. Vatandaşlar kura sonuçlarını e-Devlet üzerinden TOKİ/ Konut Projeleri Kura Sonuç ve Proje Durum Sorgulama sekmesinden de öğrenebilecek.

BAKAN KURUM: NOTER ONAYI SONRASI KESİN LİSTELERİ ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul’da kura çekimi işlemlerinin tamamlandığını, noter onayının ardından listenin TOKİ’nin sitesinde yayımlanacağını duyurdu. Bakan Kurum mesajında, “Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk aşama tamam. İstanbul’da 100 bin yuvamızın kuralarını çektik, sahiplerini belirledik. Noter onayı sonrası kesin listeleri toki.gov.tr’den öğrenebilirsiniz. Böylece İstanbul ile birlikte 81 ilimizde tüm kura süreçlerini tamamlamış olduk. Şimdi hızla temelleri atacak, evlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 500 bin ailemizi daha ev sahibi yapacağız” ifadelerine yer verdi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

