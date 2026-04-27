Otel odasında sır ölüm! Kamera detayı kafa karıştırdı
İstanbul Fatih’te otel odasında ölü bulunan Başak Schlosser’ın ölümü şüpheli olarak değerlendirilirken, kayıp kamera kayıtları ve ölümünden önce yardım istemesi olayın aydınlatılmasına yönelik soruşturmayı derinleştirdi.
- Alman turist Başak Schlosser, İstanbul Fatih'teki otel odasında asılı halde ölü bulundu.
- Otel güvenlik kameralarında ölümden önceki 9 saatlik kayıt bulunamadı; kayıt cihazına el konuldu.
- Schlosser, ölümünden iki gün önce bir iş yerine sığınarak 'Beni kaçırmaya çalışıyorlar' diyerek polisi aradı.
Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelen Başak Schlosser, İstanbul Fatih’te kaldığı otel odasında ölü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.
ODASINDA ASILI HALDE BULUNDU
Kumkapı’da bir otelde konaklayan genç kadından bir süre haber alamayan görevliler odaya girdi. Schlosser, odada asılı halde bulundu. Adli tabip, ölümü şüpheli olarak değerlendirdi.
ERKEK ARKADAŞIYLA OTELE GELDİ
Habertürk'te yer alan habere göre; Schlosser, otele yerleştikten bir gün sonra dışarıda vakit geçirdi ve bir erkek arkadaşıyla birlikte otele döndü. Bir süre odada kalan şahıs daha sonra otelden ayrıldı. Genç kadının ertesi gün ölü bulunması soruşturmanın seyrini değiştirdi.
9 SAATLİK KAMERA KAYDI YOK
Soruşturma kapsamında otelin güvenlik kameraları incelendi ancak yaklaşık 9 saatlik görüntüye ulaşılamadı. Kayıt cihazına el konulurken, görüntülerin silinmiş olabileceği değerlendiriliyor.
ÖLÜMDEN ÖNCE YARDIM İSTEMİŞ
Genç kadının ölümünden iki gün önce bir iş yerine sığınarak yardım istediği ortaya çıktı. İş yeri sahibi, Schlosser’ın “Beni kaçırmaya çalışıyorlar” diyerek telefonda polisle görüştüğünü ifade etti.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, otel sahibi, çalışanlar ve genç kadınla son görülen bir kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden DNA örnekleri alınırken, ifadelerinin ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.