Otomobilden yol kenarına atılan kadının yardım çığlıkları

Denizli'de gece saatlerinde otomobilden yol kenarına bırakılan kadın, yardım çığlıklarını duyan vatandaş sayesinde fark edildi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi 5075 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde henüz plakası belirlenemeyen araçla sokağa gelen bir şahıs, yanında bulunan kadını araçtan dışarı atarak olay yerinden uzaklaştı. Yol kenarına bırakılan kadının yardım çığlıklarını duyan ve olay yerinden geçen bir vatandaş durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaşanan olay çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde plakası bilinmeyen araçla gelen şahsın kadını yol kenarına bıraktıktan sonra kısa süre durduğu, ardından hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Görüntülere ayrıca kadının yardım çığlıklarını duyan vatandaşın ihbarda bulunduğu anlar da yansıdı. - DENİZLİ

