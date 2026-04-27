Haberler

Japonya'da 6.2 büyüklüğünde deprem! Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya’nın Hokkaido eyaletine bağlı Güney Tokachi bölgesinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 80 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı sonrası tsunami riski oluşmadı. Dış basına göre ilk belirlemelerde can kaybı ve büyük hasar bildirilmezken, uzmanlar bölgede artçı sarsıntılara karşı uyarıda bulundu. Japonya’nın deprem kuşağında yer alması nedeniyle benzer sarsıntıların sürebileceği belirtiliyor.

Japonya’nın Hokkaido eyaletine bağlı Güney Tokachi bölgesinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, uluslararası basında da “güçlü sarsıntı” olarak yer buldu. Depremin yerel saatle sabah erken saatlerde gerçekleştiği, yaklaşık 80 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.

Dış basına göre depremin merkez üssü, Hokkaido’da Sarabetsu kasabasının yaklaşık 18 kilometre batısı olarak kaydedildi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) büyüklüğü 6.1 olarak ölçerken, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tsunami uyarısı yapılmadığını açıkladı.

İlk belirlemelere göre depremde can kaybı ya da büyük çaplı hasar bildirilmedi. Ancak uzmanlar, bölgede artçı sarsıntıların devam edebileceği konusunda uyarıda bulundu.

BÖLGEDE DEPREM HAREKETLİLİĞİ SÜRÜYOR

Son günlerde Hokkaido çevresinde çok sayıda küçük ve orta büyüklükte sarsıntı kaydedildiği belirtilirken, bu durum bölgedeki sismik hareketliliğin arttığını gösteriyor.

Öte yandan Japonya, kısa süre önce 7.7 büyüklüğündeki büyük bir depremle de sarsılmış ve bu durum ülkede “mega deprem” riskine ilişkin endişeleri artırmıştı.

TSUNAMİ RİSKİ YOK AMA UYARILAR SÜRÜYOR

Yetkililer, son deprem için tsunami riski bulunmadığını açıklasa da, halkın artçı sarsıntılara karşı dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Japonya, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olan Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alması nedeniyle sık sık benzer sarsıntılarla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail ordusu ateşkesi bozdu! Lübnan'da çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail ordusu ateşkesi bozdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Trump ve Netanyahu'yu küplere bindirecek af kararı

Herzog'un kararı Trump ve Netanyahu'yu küplere bindirecek
Trump'tan saldırganın iddialarına tepki: Ben tecavüzcü değilim, pedofili değilim

Trump saldırganın iddiasına ateş püskürdü: Ben tecavüzcü değilim
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk, tarihi zafer sonrası camia içerisinde rahatsız olduğu konuyu açıkladı

Tarihi zafer sonrası camiadaki rahatsız olduğu konuyu dile getirdi

Victor Osimhen'den Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak yorum

Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak yorum: Antrenmanlarda bile...
Sadettin Saran'ın stattan ayrılış zamanı dikkat çekti

Stattan ayrılış zamanı olay oldu
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli futbolculara sert tepki: Ruhsuzlar, amblemimiz bunu hak etmiyor

Maç biter bitmez futbolculara ateş püskürdü

Okan Buruk, tarihi zafer sonrası camia içerisinde rahatsız olduğu konuyu açıkladı

Tarihi zafer sonrası camiadaki rahatsız olduğu konuyu dile getirdi

Trump'ın danışmanı Miller, saldırı sırasında hamile eşini kendine kalkan yaptı

ABD’deki saldırının en çok konuşulan karesi! Hamile eşini kalkan yaptı
Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı

Maç bitince kabusu yaşadı