İstanbul'un göbeğindeki gölde korkutan görüntü

İstanbul’da Küçükçekmece Gölü’nde dikkat çeken bir renk değişimi yaşandı. Gölün denizle birleştiği noktada suyun kırmızıya dönmesi tedirginliğe neden oldu.

Son günlerde Türkiye’nin farklı bölgelerinde benzer görüntüler gündeme gelirken, aynı durumun İstanbul’da da görülmesi endişeleri artırdı. Göl çevresinde bulunan vatandaşlar, yaşanan renk değişiminin kirlilik kaynaklı olabileceğini belirterek korku duyduklarını ifade etti.

Kırmızıya dönen suyun oluşturduğu dikkat çekici görüntüler ise dron ile havadan kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı