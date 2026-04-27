Trump: Ben tecavüzcü değilim, pedofili değilim

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan silahlı saldırıda gözaltına alınan şüpheli Cole Tomas Allen'in kendisi hakkındaki iddialara ilişkin, "Ben tecavüzcü değilim, kimseye tecavüz etmedim, ben bir pedofili değilim." ifadesini kullandı.

Trump, CBS televizyonuna verdiği röportajda, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde kendisi ve yönetimine karşı saldırı düzenleyen zanlının ithamlarını okuyan sunucuya tepki gösterdi.

Trump, zanlının kendisi hakkındaki söz konusu ifadeleri "hasta bir insanın saçmalıkları" olarak değerlendirirken, sunucuya bu ifadeleri okuduğu için "utanması gerektiğini" belirtti.

Röportajın devamında sunucuya, "O bölümü okumanızı bekliyordum, çünkü okuyacağınızı biliyordum. Çünkü siz korkunç insanlarsınız." diyen Trump, söz konusu iddiaların kendisiyle "uzaktan yakından ilgisi olmadığını" vurguladı.

Trump, "Ben bu konulardan tamamen aklandım. O işlere, Epstein olayına veya diğerlerine bulaşmış olanlar, masanın diğer tarafında oturan sizin arkadaşlarınızdır." ifadelerini kullandı.

Program sunucusu, röportajın bir bölümünde zanlı Allen'in notlarında yer alan "Artık bir pedofilin, tecavüzcünün ve hainin işlediği suçlarla ellerimi kirletmesine izin vermeyeceğim." ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
Trump'ın danışmanı Miller, saldırı sırasında hamile eşini kendine kalkan yaptı

ABD’deki saldırının en çok konuşulan karesi! Hamile eşini kalkan yaptı
Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi

Trump'ın yemeğinde silah sesleri! Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı
Antalya'da derbiyi izleyen Galatasaray taraftarı bıçaklı saldırıda yaralandı

Derbiyi takip ederken kendini hastanede buldu
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray taraftarını delirten hareket

RAMS Park’a böyle çıktı, taraftar delirdi

Trump'ın danışmanı Miller, saldırı sırasında hamile eşini kendine kalkan yaptı

ABD’deki saldırının en çok konuşulan karesi! Hamile eşini kalkan yaptı
Oyundan atılan Ederson, sinirini VAR monitöründen çıkardı

Oyundan atılan Ederson, sinirini bakın neyden çıkardı
45 yıl sonra aynı otel! Reagan'ın ardından bu kez hedefte Trump vardı

45 yıl sonra aynı otel! Trump'a suikast girişiminde tuhaf tesadüf