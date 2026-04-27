İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran açıklama

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, isminin sarı-lacivertliler ile anılmasının ardından TV100'e özel açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE'DEN TEKLİF GELİRSE DEĞERLENDİRECEK

64 yaşındaki deneyimli teknik adam, önümüzdeki gün sarı-lacivertlilerden teklif gelmesi durumunda değerlendireceğini söyledi.

''FENERBAHÇE'DEN TELEFON GELMEDİ''

"Dün akşam oynanan derbi için yorumunuz nedir?" sorusuna cevap veren İsmail Kartal : "Futbol böyle bir şey. Bunlar normal." dedi. ''Size Fenerbahçe yönetiminden bir telefon geldi mi?" sorusuna da cevap veren başarılı hoca, "Hayır, gelmedi." ifadelerini kullandı. İsmail Kartal son olarak, "Peki teklif gelse Fenerbahçe'ye dönmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna "Elbette değerlendiririz." yanıtını vererek taraftarları heyecanlandırdı.

3 FARKLI DÖNEMDE GÖREV YAPTI

Fenerbahçe'de daha önce 3 farklı dönemde görev yapan İsmail Kartal, son döneminde ligde 99 puan toplayarak rekora imza atmıştı.