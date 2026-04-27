İlk görüşme gizlice gerçekleşti! Arda Güler'in yeni hocası belli oluyor

La Liga'da şampiyonluk yarışının bir hayli uzağında kalan Real Madrid’de gelecek sezonun planlaması şimdiden başladı.

REAL MADRID'DE ROTA: MOURINHO

İspanyol basınında yer alan iddialara göre; Real Madrid yönetimi, Portekizli teknik adam Jose Mourinho’yu listenin ilk sırasına yazdı. Real Madrid Kulübü yöneticilerinin şu anda Portekiz ekibi Benfica’nın başarısı için ter döken Mourinho ile gizli bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

MOURINHO'YA DUYULAN GÜVEN YİNELENDİ

Haberde, Real Madrid üst düzey yöneticilerinin Mourinho ile bizzat iletişime geçtiği ve kendisine duyulan güveni yinelediği belirtildi. Görüşmede, kulübün Portekizli çalıştırıcıyı gelecek sezonda mutlaka takımın başında görmek istediği ve projenin merkezine onu yerleştirmeyi planladığı ifade edildi.

VERECEĞİ KARAR BEKLENİYOR

Şu an Benfica ile şampiyonluk mücadelesi veren Jose Mourinho'nun bu teklife nasıl bir cevap verdiği henüz bilinmiyor. Ancak İspanyol basını, Mourinho'nun Santiago Bernabeu'ya dönmeye sıcak bakabileceğini öne sürdü.