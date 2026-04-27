İlk görüşme gizlice gerçekleşti! Arda Güler'in yeni hocası belli oluyor
İspanyol basını Real Madrid Kulübü yönetiminin, Benfica'yı çalıştıran Jose Mourinho ile gizli bir telefon görüşmesi yaptığını ve Portekizli hocayı gelecek sezonda takımın başında görmek istediğini dile getirdiğini belirtti.
- Real Madrid yönetimi, Jose Mourinho'yu gelecek sezon için teknik direktör listesinin ilk sırasına yazdı.
- Real Madrid yöneticileri, Benfica'yı çalıştıran Mourinho ile gizli bir telefon görüşmesi yaptı.
- Mourinho'nun Real Madrid'in teklifine vereceği yanıt henüz bilinmiyor.
La Liga'da şampiyonluk yarışının bir hayli uzağında kalan Real Madrid’de gelecek sezonun planlaması şimdiden başladı.
REAL MADRID'DE ROTA: MOURINHO
İspanyol basınında yer alan iddialara göre; Real Madrid yönetimi, Portekizli teknik adam Jose Mourinho’yu listenin ilk sırasına yazdı. Real Madrid Kulübü yöneticilerinin şu anda Portekiz ekibi Benfica’nın başarısı için ter döken Mourinho ile gizli bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.
MOURINHO'YA DUYULAN GÜVEN YİNELENDİ
Haberde, Real Madrid üst düzey yöneticilerinin Mourinho ile bizzat iletişime geçtiği ve kendisine duyulan güveni yinelediği belirtildi. Görüşmede, kulübün Portekizli çalıştırıcıyı gelecek sezonda mutlaka takımın başında görmek istediği ve projenin merkezine onu yerleştirmeyi planladığı ifade edildi.
VERECEĞİ KARAR BEKLENİYOR
Şu an Benfica ile şampiyonluk mücadelesi veren Jose Mourinho'nun bu teklife nasıl bir cevap verdiği henüz bilinmiyor. Ancak İspanyol basını, Mourinho'nun Santiago Bernabeu'ya dönmeye sıcak bakabileceğini öne sürdü.