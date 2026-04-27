Kız kardeşini erkekle görünce ortalığı savaş alanına çevirdi

Bolu’da bir kafede yaşanan olayda, kız kardeşini bir erkekle otururken gören kadın tepki gösterdi. Belediye binası yanındaki iş merkezinin bitişiğinde bulunan kafede masaya giden kadın, yüksek sesle bağırmaya başlayınca tartışma çıktı.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞ DA MÜDAHİL OLDU

Tartışma sırasında çevrede bulunan bir vatandaş da olaya dahil olarak kadına destek verdi. Yaşanan gerginlik üzerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi panikleyerek kafeden uzaklaştı.

POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kadının çığlıklarını duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Kaçan kişiden şikayetçi olan kadın ile tartışmaya müdahil olan vatandaş, ifadelerine başvurulmak üzere Bahçelievler Polis Merkezi’ne götürüldü. Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı