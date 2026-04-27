Haberler

Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı! İşte alacağı ceza

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Derbide kırmızı kart gören Ederson’un hakeme tepkisi ve VAR monitörüne müdahalesi sonrası 3 maç ceza alarak sezonu kapatma ihtimali gündemde.

  • Fenerbahçe kalecisi Ederson, Galatasaray derbisinde ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
  • Ederson, kırmızı kart sonrası VAR monitörüne sert şekilde vurdu ve ardından özür diledi.
  • Ederson'un hakeme yönelik tavırları ve VAR cihazına müdahalesi nedeniyle 3 maç ceza alması ve sezonu kapatması bekleniyor.

Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartla eleştirilerin odağı haline gelen Fenerbahçeli kaleci Ederson için disiplin süreci merak konusu oldu. Brezilyalı file bekçisinin maç içindeki davranışları, alacağı cezanın da ağır olabileceğine işaret ediyor.

HAKEME TEPKİSİ VE DAVRANIŞLARI GÜNDEM OLDU

Karşılaşma sırasında hırçın tavırlarıyla dikkat çeken Ederson, Galatasaray’ın kazandığı penaltı sonrası hakemin uyarılarına rağmen kaleye geçmedi ve ikinci sarı kartla oyundan atıldı. Deneyimli kalecinin hakemle yaşadığı diyalog ve temas anları da tartışma yarattı.

VAR MONİTÖRÜNE VURDU, SONRASINDA ÖZÜR DİLEDİ

Kırmızı kart sonrası sinirlerine hakim olamayan Ederson’un VAR monitörüne sert şekilde vurması da raporlara yansıdı. Tecrübeli kaleci daha sonra yaptığı açıklamada bu hareketinden dolayı özür diledi.

3 MAÇ CEZA VE SEZON SONU İHTİMALİ

Ederson’un hakeme yönelik tavırları ve VAR cihazına müdahalesi nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilmesi bekleniyor. Olası bir 3 maçlık ceza durumunda, Brezilyalı kalecinin sezonu kapatabileceği ifade ediliyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

