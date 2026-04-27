Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı! İşte alacağı ceza

Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartla eleştirilerin odağı haline gelen Fenerbahçeli kaleci Ederson için disiplin süreci merak konusu oldu. Brezilyalı file bekçisinin maç içindeki davranışları, alacağı cezanın da ağır olabileceğine işaret ediyor.

HAKEME TEPKİSİ VE DAVRANIŞLARI GÜNDEM OLDU

Karşılaşma sırasında hırçın tavırlarıyla dikkat çeken Ederson, Galatasaray’ın kazandığı penaltı sonrası hakemin uyarılarına rağmen kaleye geçmedi ve ikinci sarı kartla oyundan atıldı. Deneyimli kalecinin hakemle yaşadığı diyalog ve temas anları da tartışma yarattı.

VAR MONİTÖRÜNE VURDU, SONRASINDA ÖZÜR DİLEDİ

Kırmızı kart sonrası sinirlerine hakim olamayan Ederson’un VAR monitörüne sert şekilde vurması da raporlara yansıdı. Tecrübeli kaleci daha sonra yaptığı açıklamada bu hareketinden dolayı özür diledi.

3 MAÇ CEZA VE SEZON SONU İHTİMALİ

Ederson’un hakeme yönelik tavırları ve VAR cihazına müdahalesi nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilmesi bekleniyor. Olası bir 3 maçlık ceza durumunda, Brezilyalı kalecinin sezonu kapatabileceği ifade ediliyor.