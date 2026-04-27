İsrail ordusundan El-Ram kasabasına baskın! Filistinlileri böyle kaçırdılar

İsrail askerleri, Kudüs’ün kuzeyindeki El-Ram kasabasına gece saatlerinde baskın düzenledi. Operasyon sırasında evlere giren askerler, iki Filistinliyi gözaltına aldı. Görüntülerde bölgede yoğun askeri hareketlilik ve kısa süreli gerginlik dikkat çekerken, gözaltına alınan kişilerin askerler tarafından bölgeden götürüldüğü anlar yer aldı.

İsrail askerleri, Kudüs’ün kuzeyinde bulunan El-Ram kasabasına düzenlediği baskında iki Filistinliyi gözaltına aldı.

Görüntülerde, İsrail askerlerinin gece saatlerinde kasabaya girerek belirli noktalara yöneldiği ve evlere baskın yaptığı anlar yer alıyor. Operasyon sırasında çevrede yoğun askeri hareketlilik dikkat çekerken, bazı anlarda sivillerin de panik yaşadığı görülüyor.

SİLAHLI MÜDAHALE VE GERGİN ANLAR

Videoda, askerlerin bölgedeki kişilere müdahale ettiği ve gözaltı işlemi sırasında gerginliğin arttığı anlar da kaydedildi. İki Filistinlinin, askerler tarafından kontrol altına alınarak bölgeden götürüldüğü görülüyor.

Olay sırasında çevrede toplanan bazı kişilerin duruma tepki gösterdiği, askerlerin ise güvenlik önlemlerini artırdığı dikkat çekti.

BÖLGEDE GERİLİM YÜKSELİYOR

El-Ram’da yaşanan baskın, bölgede süregelen gerilimin bir yansıması olarak değerlendirilirken, benzer operasyonların son dönemde arttığı ifade ediliyor.

