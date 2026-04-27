Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye göndermeler devam ediyor

Güncelleme:
Fenerbahçe derbisinin ardından göndermelerine devam eden Galatasaray, Victor Osimhen'in fotoğrafını paylaşarak "Cevabı sahada verdi." notunu düştü.

Süper Lig'in 31. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Galatasaray, göndermeli paylaşımlarına devam ediyor. 

GALATASARAY'DAN OSIMHEN PAYLAŞIMI

Sarı-kırmızılılar, son olarak tüm hafta boyunca derbide oynayıp oynayamayacağı merak edilen ve ilk 11'de sahaya çıkarak takımının ilk golünü kaydeden Victor Osimhen'in golünün ardından yaşadığı sevincin fotoğraflarını paylaştı. Yapılan paylaşımda "Cevabı sahada verdi." ifadelerine yer verildi. 

NELER YAŞANMIŞTI?

Fenerbahçe Kulübü, Victor Osimhen'in kolundaki koruyucu donanımın "sertliği" nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulundu. Sarı-lacivertli kurmaylar, ekipmanın ikili mücadelelerde sporcu sağlığını tehlikeye atabileceği iddiasıyla inceleme talep etti. Galatasaray, bu başvurunun ardından Osimhen için savunma yaptı ve Nijeryalı futbolcu, Fenerbahçe derbisinde sahada yer aldı.

Cemre Yıldız
