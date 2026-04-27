Dev derbide topun oyunda kaldığı süre şaka gibi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide sadece skor değil, oyun süresi de dikkat çekti. Mücadelede topun oyunda kaldığı süre beklentilerin altında kaldı.

46 DAKİKA 53 SANİYE OYUNDA KALDI

Karşılaşma boyunca yaşanan fauller, duran oyunlar ve kesintiler nedeniyle top yalnızca 46 dakika 53 saniye oyunda kaldı. Bu süre, derbinin temposuna dair önemli bir veri olarak öne çıktı.

GALATASARAY NET KAZANDI

Sahada oyun süresi düşük kalsa da Galatasaray, bulduğu gollerle Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılı ekip, aldığı bu galibiyetle zirve yarışında önemli bir avantaj elde etti.