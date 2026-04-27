Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem

Malatya iki depremle sarsıldı. Peş peşe meydana gelen depremler, saat 15.40 sularında gerçekleşti.

İLK DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 3.9

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre ilk sarsıntı saat 15.41’de 3.9 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

İKİNCİ SARSINDAN DAHA BÜYÜKTÜ

İlk depremin ardından kısa süre sonra ikinci bir sarsıntı yaşandı. Merkez üssü Battalgazi olan depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçülürken, yerin 16,36 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

BİNGÖL VE MUŞ'TA DA SARSINTILAR OLMUŞTU

Öte yandan dün (26 Nisan) Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde, Muş'un Bulanık ilçesi de 4,1'le sallandı.