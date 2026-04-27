Haberler

Murat Övüç'ten oğlu ve gelinine rest: Ben bunu hak etmedim

Murat Övüç'ten oğlu ve gelinine rest: Ben bunu hak etmedim
Geçtiğimiz günlerde cezaevinden tahliye olan Murat Övüç, katıldığı programda oğlu ve geliniyle yaşadığı kırgınlığı gözyaşları içinde anlatarak, sunduğu imkanların karşılık bulmadığını ve artık görüşmediklerini söyledi.

  • Murat Övüç, oğlu Burakcan ve geliniyle görüşmediğini ve onları veto ettiğini açıkladı.
  • Övüç, oğluna sunduğu imkanların iyi değerlendirilmediğini ve bu yükü taşıyamadığını söyledi.
  • Övüç, geçmişte ev temizliği yaparak kazandığı parayla oğluna son model telefonlar aldığını belirtti.

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Murat Övüç, katıldığı programda oğlu Burakcan ile yaşadığı kırgınlığı gözyaşları içinde anlattı.

“SİZ NE HAKLA BENİM SERVETİMİ YİYORSUNUZ?”

Sinem Yıldız’ın YouTube programına konuk olan Övüç, oğlu ve geliniyle görüşmediğini belirterek sert ifadeler kullandı. “En büyük üzüntüm evladım” diyen Övüç, “Siz ne hakla benim servetimi yiyorsunuz? Kimse evladını kötülemek istemez ama benim Burakcan’a sunduğum imkanları hiç kimse hiç kimseye sunamaz” dedi.

“TUVALET TEMİZLEDİM, ONU EKSİK BIRAKMADIM”

Geçmişte yaşadığı zorluklara da değinen Övüç, “Ben yeri geldi evlere temizliğe gittim, tuvalet temizledim. Kazandığım parayla ona en son model telefonları aldım, kimselerden eksik kalmasın diye uğraştım. Ama sunduğum imkanlar maalesef iyi değerlendirilmedi” ifadelerini kullandı.

Murat Övüç, düğünde gelinine kilolarca altın takmıştı 

“BEN BUNU HAK ETMEDİM”

Oğlu ve geliniyle görüşmeme kararı aldığını söyleyen Övüç, “Hiç kimse evladını kötülemek istemez ama ben bunu hak etmedim. Allah selamet versin, ben artık bu yükü taşıyamıyorum” dedi.

“VETO ETTİM, GÖRÜŞMÜYORUM”

Övüç, daha önce de cezaevi sonrası yaşadığı sürece değinerek, “Çok sırtımdan darbeler yedim, çok yalnız bırakıldım. Burakcan ve gelinimi veto ettim, görüşmüyorum” sözleriyle ailesiyle bağlarını kopardığını ifade etti.

Kaynak: Haberler.com
Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi

Dünya rahat bir nefes mi alacak? İran'dan ABD'ye ilginç teklif
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu

Hizbullah'tan kanlı pusu! İsrail askerlerini tek tek böyle vurdular
Mansur Yavaş cephesinden 'Her koşulda adayım' iddiasına yanıt

Yavaş'tan kulisleri hareketlendiren iddiaya jet hızında yalanlama

Yorumlar (1)

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de sıcak saatler: Saran'ın koltuğuna sürpriz aday

Yolun sonuna geldi! İşte Saran'ın koltuğuna ilk aday

Yasak aşkıyla birlikteyken eşi ve çocuklarına yakalandı

Yasak aşk macerası kısa sürdü! Çocukları koşarak babalarına sarıldı
Altın fiyatlarını hareketlendiren haber

Altın fiyatlarını zıplatan haber
Japonya Hava Kuvvetleri alarmda! ABD yapımı F-15'ler havada parçalanmaya başladı

Ordu alarmda! ABD yapımı uçaklar havada parçalanmaya başladı
Fenerbahçe'de sıcak saatler: Saran'ın koltuğuna sürpriz aday

Yolun sonuna geldi! İşte Saran'ın koltuğuna ilk aday

Kilosu bin 1500 liraya satılıyor! Tek seferde 6 kilo topladılar

Kilosu 1500 liraya satılıyor! Tek seferde 6 kilo topladılar
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'dan haber var

Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'dan haber var