Denizli'de birlikte alkol alan iki arkadaşın kavgasında kan aktı: 1 ölü

Denizli'de birlikte alkol alan iki arkadaşın arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışma sonucu 62 yaşındaki adam arkadaşı tarafından silahla öldürüldü.

Denizli'de birlikte alkol alan iki arkadaşın arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışma sonucu 62 yaşındaki adam arkadaşı tarafından silahla öldürüldü. Olay, Serinhisar ilçesi Kocapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erol Baysal (62), arkadaşı Hüseyin D., ile birlikte kendi evinde alkol almaya başladı. Bir süre sonra ikili arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Hüseyin D., yanında bulunan silahla arkadaşına peş peşe ateş açtı. 

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunan Erol Baysal olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli Hüseyin D., ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Erol Baysal'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

