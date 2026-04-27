Cips devinde maaşlar 110 bin TL’ye çıktı

Kocaeli Kartepe başta olmak üzere Türkiye’nin farklı noktalarında üretim yapan dünyaca ünlü cips devinin toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı. Firmada çalışanların maaşına ilk 6 ay için yüzde 26 zam yapıldı. Böylece maaşlar ortalama 110 bin liraya, sosyal haklar ise 170 bin TL'ye yükseltildi.

  • Frito-Lay'de (Ruffles, Doritos, Lay's) toplu iş sözleşmesiyle maaşlar ilk 6 ay için yüzde 26 zamla ortalama 110 bin TL'ye çıktı.
  • Sosyal haklar toplamda 170 bin TL'ye yükseltildi.
  • Sözleşme, Kocaeli Kartepe, Tarsus ve Manisa'daki fabrikalarda 900 işçiyi kapsıyor.

Türkiye’de gıda sektöründe çok konuşulan bir toplu iş sözleşmesi sonuçlandı. Cips devi Frito-Lay bünyesinde çalışan işçilerin maaşları ve sosyal hakları ciddi oranda artırıldı.

Bugün Kocaeli'nin haberine göre; Kocaeli Kartepe başta olmak üzere Tarsus ve Manisa’daki fabrikaları kapsayan sözleşmeyle işçilerin maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 26 zam yapıldı. Bu artışla birlikte ortalama aylık ücret 110 bin TL seviyesine yükseldi.

SOSYAL HAKLARDA BÜYÜK ARTIŞ

Yeni düzenlemeyle birlikte işçilerin yıllık sosyal paket tutarı da önemli ölçüde artırıldı. Sosyal haklar toplamda 170 bin TL’ye çıkarılarak çalışanların yan gelirleri güçlendirildi.

Sözleşmenin devam eden dönemlerinde maaş artışlarının enflasyona endeksli olması kararlaştırıldı. İkinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylık dilimlerde yapılacak zamlar, TÜFE oranına ek 4 puan ilavesiyle hesaplanacak.

VERGİ YÜKÜ AZALTILDI

İşçilerin en büyük gider kalemlerinden biri olan vergi dilimi konusunda da önemli bir kazanım elde edildi. Yapılan anlaşmayla yüzde 8’lik vergi indirimi sağlandı. Böylece çalışanların net maaşlarının vergi kesintilerinden daha az etkilenmesi hedefleniyor.

900 İŞÇİYİ KAPSIYOR

Tek Gıda-İş Sendikası ile işveren arasında varılan anlaşma, toplam 900 işçiyi kapsıyor. Kartepe, Tarsus ve Manisa’daki üretim tesislerinde çalışan işçiler için yeni dönem daha yüksek gelir ve daha güçlü sosyal haklarla başladı.

Elif Yeşil
Yorumlar (1)

Orhan:

Boykot güzeldir

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

