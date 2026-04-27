Aracını park etmek isterken 2 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde minibüsünü park etmek isteyen sürücü, 2 yaşındaki oğlunun üzerinden geçti. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Aziz Çiftçi (37), minibüsünü park etmek isterken 2 yaşındaki oğlu Salih Çiftçi'nin üzerinden geçip ölümüne neden oldu.

BABASININ KULLANDIĞI MİNİBÜSÜN ALTINDA CAN VERDİ

Kaza, ilçenin Çiçekli Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıdığı servis aracıyla evine giden Aziz Çiftçi, minibüsü park etmek isterken bu sırada sokakta olan oğlu Salih Çiftçi'nin üzerinden geçti. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
TOKİ İstanbul kura sonuçları belli oldu

100 bin kişinin ev hayali gerçek oldu! İşte TOKİ kura sonuçları

Haberler.com
500

5 ilimizi içerisine alan 7'lik deprem çemberi yeniden aktifleşti

5 ilimizi içerisine alan 7'lik deprem çemberi yeniden aktifleşti
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişmeler: İl emniyet müdürü ifadeye çağrıldı, 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Türkiye'nin kilitlendiği soruşturmada sıcak gelişmeler
Gülistan yakın arkadaşı Rojwelat'ın ailesinden savcılığa suç duyurusu

Gülistan'ın en yakın arkadaşıydı! Rojwelat için de harekete geçtiler
Kız kardeşini erkekle görünce ortalığı savaş alanına çevirdi

Kız kardeşini erkekle yakalayınca ortalığı savaş alanına çevirdi
5 ilimizi içerisine alan 7'lik deprem çemberi yeniden aktifleşti

5 ilimizi içerisine alan 7'lik deprem çemberi yeniden aktifleşti
Murat Övüç'ten oğlu ve gelinine rest: Ben bunu hak etmedim

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk darbeyi oğlundan yedi

Yıldız futbolcuyu daha önce böyle görmediniz! İçip içip bayıldı

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz! İçip içip bayıldı