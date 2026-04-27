Ekvador'da Türk dizileri dalgası

Türk yapımları, Ekvador'da geniş kitleler tarafından izlenirken Türk dizilerinin en büyük etkisi ise nüfus kayıtlarına yansıdı. Ekvador nüfus kayıtlarından elde edilen veriler, çocuklara Türkçe isim konulmasında artan bir eğilimi ortaya koyuyor.

Türk dizileri, Ekvador'da günlük hayatı etkisi altına aldı. 2015 yılından itibaren Ekvador'u etkisi altına alan Türk dizileri ülkedeki tüketim alışkanlıklarını, aile dinamiklerini ve doğum kayıtlarını dahi değiştiren kültürel bir akıma dönüştü. Türk yapımları, görünüşte imkansız olanı başararak Meksika ve Kolombiya dizilerini Ekvador izleyicisine unutturdu.

"Binbir Gece Masalları" Patlaması

2015 yılından bu yana alınan reyting verilerine göre, ülkedeki bu değişimin dönüm noktası "Binbir Gece" adlı dizi oldu. Verilere göre söz konusu dizinin "ABC Ev Kadınları" kategorisinde yüzde44,2'lik şaşırtıcı bir paya ulaştığını ve o zamandan beri çok az ulusal veya uluslararası yapımın yakalayabildiği bir ölçüt belirlediğini gösteriyor. Bu başarının ardından Fatmagül adlı dizi yüzde 33,7, Beni Unutma yüzde 38,8 ve daha yakın zamanda Altın Çocuk yüzde 27,4 ile en çok izlenen yapımlar oldu.

Ecuavisa Programlama Müdürü Karina Medina, bu başarının tesadüf olmadığını ifade ederek "Türk yapımlarıyla inanılmaz sonuçlar gördük" dedi. Medina, kanalın Türk yapımlarına yer verme kararlılığının süreceğini dile getirerek, "Ecuavisa, yaklaşan Dünya Kupası öncesinde yeni dizilerin prömiyerini yapmayı planlıyor ve Türk içerikleri akşam yayın programının omurgasını oluşturmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Neden Hollywood yerine Türk yapımlarının tercih edildiği sorusunu yanıtlayan Medya ve Kültür Çalışmaları Uzmanı Dr. Juan Pablo Viteri, yanıtın ortak değerlerde yattığını dile getirerek "Türkiye ile benzerliklerimiz, her ikimizin de çok güçlü bir dini temele sahip, harmanlanmış kültürler olmamızdan kaynaklanıyor" dedi. Viteri,

bu ortak ahlaki çerçeve, aile hayatının ve belirli etik ikilemlerin Anglo-Sakson veya Avrupa yapımlarına kıyasla çok daha yakından deneyimlenmesine olanak tanıdığını kaydetti.

İletişim Uzmanı Dr. Gustavo Cusot da benzer düşünce olduğunu ifade ederek, söz konusu öykülerin geleneksel ailelerle yankı bulan muhafazakar değerleri aktardığını belirtiyor. Cusot, "Görünüşte bizden uzak ülkeler olmalarına rağmen öyküler kendini tekrar ediyor. Her zaman kötü adam, kahraman ve birden fazla aşk öyküsü var," diyerek klasik melodram yapısının başlıca çekicilik olmaya devam ettiğini vurguluyor.

Duygusal bağlar güçleniyor

Genç izleyiciler Adrian Idrovo ve Arez Khalegh Parast ise Türk yapımlarının anneleriyle olan bağlarını güçlendirdiğini savunuyor. Arez, okuldan döndükten sonra Kanuni Sultan Süleyman'ın dünyasına nasıl dahil olduğunu, tarih ve kurgunun karışımından nasıl büyülendiğini anlattı. Adrian ise eğitimsel ve görsel değere dikkat çekerek, "Batı'da genellikle gördüklerimizden farklı olan diğer ülkeleri, kültürleri veya manzaraları görebilmek hoşuma gidiyor" ifadelerini kullandı. Arez ve Adrian Türk dizileri sayesinde, televizyon kapandıktan sonra dahi oturma odasındaki sohbetin devam ettiğini dile getirdi.

Aylin, Demir ve Elif gibi isimler

Türk dizilerinin en büyük etkisi ise nüfus kayıtlarına yansıdı. Ekvador nüfus kayıtlarından elde edilen veriler, çocuklara Türkçe isim konulmasında artan bir eğilimi ortaya koyuyor. Aylin, Demir ve Elif gibi isimler

Ekvador kimliğinin parçası haline geldi. Ebeveynler eskiden Hollywood veya Meksikalı yıldızlardan ilham alırken, bugünün isimleri genellikle İstanbul dizilerinin karakterlerinden geliyor.

"Türkiye'de bir arkadaş edinirseniz bu ömür boyu sürer"

Bir yıl Türkiye'de yaşamış bir dil koçu olan Laudi Caterine Martinez ise, Türklerin nazik olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de bir arkadaş edinirseniz bu ömür boyu sürer" diyerek iki halk arasındaki bağa dikkat çekti. Martinez, "Dizilerin uzunlukları nedeniyle onları sevebilir veya nefret edebilirsiniz. Ancak ülkeyle gerçek bir bağı olanlar için diziler bu anılara bir köprü görevi görüyor" dedi.

Ekvador'da sadece Türk televizyonu izlenmiyor, Türk kültürü, isimleri ve değerleri özümseniyor. - QUITO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı