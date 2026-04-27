Fenerbahçe'de Derbi Sonrası Taraftar Tepkisi: Otobüse Yabancı Madde ve İstifa Tezahüratları
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'de yaklaşık 150 taraftar, Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri önünde toplanarak takım otobüsüne yabancı madde attı ve futbolcularla yönetime istifa tezahüratlarıyla tepki gösterdi.
Yaklaşık 150 taraftar, derbinin sona ermesinin ardından Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nin önünde sarı-lacivertli futbolcular ile teknik ekibin bulunduğu takım otobüsünü bekledi.
Taraftarlar, otobüsün tesislere girişi esnasında futbolculara ve yönetime tepki gösterdi. Otobüse yabancı maddeler atan sarı-lacivertli taraftarlar, "istifa" tezahüratlarında da bulundu.
Kaynak: AA / Emre Doğan