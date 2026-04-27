Altın fiyatlarını hareketlendiren haber

Altın fiyatları, ABD-İran hattından gelen haber akışıyla sert düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, fiyatlarda dalgalı bir seyri beraberinde getirdi.

DİP SEVİYEDEN TOPARLANDI

Hafta sonu ABD ve İran arasında Pakistan’da yapılması beklenen görüşmelerin gerçekleşmemesi ve diplomatik sürecin çıkmaza girdiğine yönelik değerlendirmeler, ons altının 4.672 dolara kadar gerilemesine neden oldu. Ancak İran’ın Hürmüz Boğazı’nı açmak için ABD’ye yeni bir teklif sunduğuna yönelik haberler sonrası altın fiyatlarında toparlanma görüldü.

ONS VE GRAM ALTIN YÜKSELDİ

Son işlemlerde ons altın, yüzde 0,33 artışla 4.725 doların üzerine çıktı. İç piyasada ise gram altın yüzde 0,35 yükselişle 6 bin 839 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 11 bin 225 TL, cumhuriyet altını ise 44 bin 681 TL seviyesinde bulunuyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM NÖTR

Analistler, altının 4.678-4.737 dolar bandında nötr bir görünüm sergilediğini belirtiyor. Bu seviyelerin aşılması ya da altına inilmesi durumunda fiyatların yeni yönünü belirleyeceği ifade ediliyor.

GÖZLER FED KARARINDA

Piyasaların odağında ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı yer alıyor. İki gün sürecek toplantının ardından açıklanacak kararın, küresel piyasalarda belirleyici olması bekleniyor. Ayrıca Japonya, İngiltere ve Avrupa Merkez Bankalarının faiz kararları da yakından izlenecek.

ASYA’DA TALEP ARTIYOR

Öte yandan Hindistan ve Çin’de fiziki altın talebinde artış gözlenirken, dünyanın en büyük altın ETF’i olan SPDR Gold Trust’ın varlıklarında ise sınırlı düşüş kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com