Baba ve oğlunun yüzünü güldüren mantar avı

Baba ve oğlunun yüzünü güldüren mantar avı
Kütahya’da baba-oğul ormanda çıktıkları mantar avında 4 sepet kuzu göbeği mantarı toplayarak dikkat çekerken, nadir bulunan bu mantarın yüksek değeri nedeniyle yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

  • Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden İsa Gündüz ve oğlu Behlül Gündüz, Bursa'nın Harmancık ilçesindeki ormanlık alanda 4 sepet kuzu göbeği mantarı topladı.
  • Kuzu göbeği mantarı, doğada nadir bulunması ve yüksek tıbbi değeri nedeniyle piyasa değeri yüksektir.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi esnaflarından İsa Gündüz ve oğlu Behlül Gündüz, ormanlık alanda çıktıkları mantar avında adeta "hazine" buldu. Bahar aylarının nadide lezzeti kuzu göbeği mantarının peşine düşen baba-oğul, topladıkları 4 sepet mantarla görenleri hayrete düşürdü.

Bahar yağmurlarının ardından doğada kendini gösteren ve gastronomi dünyasının en değerli mantarlarından biri olan kuzu göbeği, bu kez Tavşanlılı esnaf İsa Gündüz ve oğlu Behlül Gündüz'ün yüzünü güldürdü. Tavşanlı'dan Bursa'nın Harmancık ilçesindeki ormanlık alanlara giden baba-oğul, gün boyu süren aramaların sonunda bereketli bir hasada imza attı. Adım adım ormanı tarayan Gündüz ailesi, buldukları kuzu göbeği mantarlarıyla kısa sürede 4 sepeti doldurmayı başardı.

"ÇOK BEREKETLİ BİR GÜN OLDU"

Bölge halkı tarafından "doğal servet" olarak nitelendirilen kuzu göbeği mantarını toplamanın büyük bir sabır ve tecrübe gerektirdiğini belirten İsa Gündüz, "Oğlum Behlül ile birlikte doğada vakit geçirmeyi seviyoruz. Bu yıl yağışlarla birlikte kuzu göbeği oldukça verimli. Nasibimizi aramak için Harmancık bölgesine geldik ve beklediğimizden çok daha fazlasıyla karşılaştık. Tam 4 sepet mantar topladık, çok bereketli bir gün oldu" dedi.

PİYASA DEĞERİ OLDUKÇA YÜKSEK 

Doğada nadir bulunması ve tıbbi değerinin yüksek olması nedeniyle piyasa değeri oldukça yüksek olan kuzu göbeği mantarı, hem yerel halkın hem de tüccarların yoğun ilgisini çekiyor. Uzmanlar ise mantar toplama konusunda tecrübesiz olan vatandaşları, doğada bulunan zehirli türlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmaya devam ediyor.

Baba ve oğlun bu bereketli mantar avı, ilçedeki diğer mantar meraklıları için de motivasyon kaynağı oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı

Asgari ücretle çalışan milyonları kızdıracak çıkış

Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü? Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı

İran'ı ayağa kaldıracak görüntü
ABD, BAE ve Katar'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi

Neler oluyor? Gece boyunca süren sevkiyat radara böyle yansıdı
Yorumlar (1)

Haber Yorumları — gunaydın Türkiye:

hayatını yalan dolan asparagas haberler. bu mantar heryerde var

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tedesco'dan derbi sonrası olay sözler! Samandıra’da casus mu var?

Bu dedikleri doğruysa yer yerinden oynar!

Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı! İşte alacağı ceza

Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı

Dursun Özbek'ten Galatasaraylı oyuncuları sevinçten havaya uçuran karar

Aldığı karar oyuncuları sevinçten havaya uçurdu

WhatsApp 4 ay sonra bu telefonlarda çalışmayacak

Tarih kesinleşti! WhatsApp artık bu telefonlarda çalışmayacak
Tedesco'dan derbi sonrası olay sözler! Samandıra’da casus mu var?

Bu dedikleri doğruysa yer yerinden oynar!

Yasak aşkıyla birlikteyken eşi ve çocuklarına yakalandı

Yasak aşk macerası kısa sürdü! Çocukları koşarak babalarına sarıldı
AK Partili Eyüp Kadir İnan'dan camına parti logolu kart bırakanlara tepki

AK Partili isim, kendi partililerinin yaptıklarına dayanamadı